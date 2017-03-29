За що уряд Гройсмана можна похвалити? (Огляд преси)

Газета «День» зазначає, що надихнувшись «аплодисментами» ЗМІ за Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою, уряд з подвійною силою взявся готувати аналогічні угоди з іншими партнерами. Прем’єр Володимир Гройсман розраховує на запуск повноцінної зони вільної торгівлі між країнами ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) у 2017 році. Про перспективи цієї співпраці йдеться в публікації «За що уряд Гройсмана можна похвалити?».

У цьому ж числі «День» нагадує, що 31 березня передбачається остаточне рішення Арбітражного інституту Стокгольма за контрактом на постачання газу, підписаним 2009 року між НАК «Нафтогаз України» і російським «Газпромом». У «Нафтогазі» сподіваються на перемогу, але, як зазначає газета, там більше готуються до плану «Б» – поразки за позовом до «Газпрому». Заголовок статті – «Судний» газовий день».

Вирок у справі про катастрофу Іл-76, на якому в 2014 році загинули 49 осіб, спричинив скандал. Як стверджує газета «Сегодня», пересічні українці і військові переживають, що тепер командири будуть побоюватися ухвалювати ризиковані рішення через загрозу ув’язнення. Журналісти нагадують, що генерала Віктора Назарова, який дав дозвіл на зліт літака Іл-76, було засуджено до 7 років в'язниці. Про те, що стоїть за вироком суду і про його наслідки розповідає газета «Сегодня».

Поки українці чекають голосування Європарламенту за український «безвіз», а Грузія святкує вступ в дію свого безвізового режиму, Єврокомісія опублікувала статистику щодо Шенгенської зони, в тому числі й щодо України за минулий рік. Газета «Сегодня» проаналізувала звіт і з'ясувала, в які консульства українці найчастіше зверталися за візою, хто найбільше прихильний до українців і, навпаки, хто ображав відмовами. Найчастіше, за твердженням видання, українці звертались до посольств Польщі, Угорщини і Німеччини. А найбільше відмовляли у візах посольства Чехії, Бельгії та Нідерландів.

Газета «Голос України» публікує закон, яким вносяться зміни до суб’єктів декларування, зокрема, е-декларації не будуть подавати певні категорії військовослужбовців, проте змушені будуть це робити представники деяких громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експерти та інші особи, наприклад, що здійснюють діяльність, пов’язану із запобіганням, протидією корупції. Також парламентське видання розповідає, як уникнути відповідальності за несвоєчасно подану е-декларацію.