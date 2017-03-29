28 березня у селищі Первомайське, що на Донеччині, відбулася зустріч голови військово-цивільної адміністрації Ясинуватського району Сергія Добряка з тимчасово переміщеними жителями селища Піски, які вимагали компенсаційних виплат, а також проведення експертної оцінки пошкоджень будинків та надання можливості відвідувати свої домівки впродовж світлового дня. Деякі жителі взагалі бажають повернутись в селище, попри небезпеку для життя. У 2014 році під час звільнення Пісків, коли велися інтенсивні бойові дії, майже половину жителів вивезли представники угруповання «ДНР» у Донецьк та надали їм «ліжко-місця» для компактного проживання у гуртожитках. Це єдине, що тримає жителів Пісків на тимчасово окупованій території. За словами жителів, якщо дадуть згоду на повернення в селище, більшість повернеться.