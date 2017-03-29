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29 Березень 2017, Київ 16:25
Відео

Члени уряду закликали керівництво НАЗК подати у відставку (відео)

Члени уряду закликали керівництво НАЗК подати у відставку (відео)
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Члени уряду закликали керівництво НАЗК подати у відставку. З відповідною пропозицією виступив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, його підтримав міністр юстиції Павло Петренко. Члени уряду на засіданні у середу висловили обурення тим, що реєстр електронних декларацій не працює, хоч посадовці мають подати свої декларації до 1 квітня. Голова НАЗК Наталія Корчак спростовує провину агентства у перебоях у роботі системи і заявляє, що за це відповідальне підприємства «Українські спеціальні системи», яке має технічно забезпечувати роботу реєстру. (Відео засідання Кабінету Міністрів України)

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