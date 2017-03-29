Члени уряду закликали керівництво НАЗК подати у відставку. З відповідною пропозицією виступив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, його підтримав міністр юстиції Павло Петренко. Члени уряду на засіданні у середу висловили обурення тим, що реєстр електронних декларацій не працює, хоч посадовці мають подати свої декларації до 1 квітня. Голова НАЗК Наталія Корчак спростовує провину агентства у перебоях у роботі системи і заявляє, що за це відповідальне підприємства «Українські спеціальні системи», яке має технічно забезпечувати роботу реєстру. (Відео засідання Кабінету Міністрів України)