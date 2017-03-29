Навіть після виходу з ЄС Британія матиме потужні зв’язки з євроспільнотою – експерти

Київ – 29 березня британський уряд офіційно розпочав процес виходу Великої Британії з Європейського союзу. ​А вже за місяць – 29 квітня – голови держав Європейського союзу мають визначити стратегію про вихід Великої Британії з ЄС. Не менш важливо окреслити параметри співпраці між Євросоюзом та Британією по завершенні процедури виходу Об’єднаного Королівства в березні 2019 року. І тут, як вважають науковці «Центру європейської політики», можливою моделлю такої співпраці може бути Угода про асоціацію України з Європейським союзом. При цьому самі українці сподіваються, що «Брекзит» не завадить українській євроінтеграції, адже саме Британія була досі найбільш послідовним і впливовим прихильником розширення Євросоюзу.

Аналітики «Центру європейської політики» пропонують Лондону і Брюсселю формувати відносини Британії з Європейським союзом за схемою «Україна Плюс». Ця схема передбачає побудову зв’язків Сполученого Королівства з ЄС на тих засадах, на яких будує свої відносини з Євросоюзом Україна. Тобто, ідеться про створення зони вільної торгівлі та співпрацю у царині безпеки та оборони.

Заступний директора Інституту світової політики, аналітик Сергій Солодкий зауважує: Великобританія навіть після виходу зі складу Європейського союзу матиме міцні зв’язки з європейським політикумом і залишатиметься потужним торговельним партнером для ЄС. І Лондон, відтак, швидше зацікавить досвід Швейцарії та Норвегії у їхній співпраці з Євросоюзом, аніж формат відносин «Україна-ЄС», зауважує фахівець.

Амбіції самої Британії щодо кооперації з ЄС будуть набагато більшими, ніж вони є в України

«Коли говорять про такий «український» формат майбутньої співпраці Британії з Європейським союзом, то я би сказав, що це своєрідне знущання над Великою Британією. Адже очевидно, що амбіції самої Британії щодо кооперації з ЄС будуть набагато більшими, ніж вони є в України», – каже Солодкий в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Україна у свою чергу розраховує, що «Брекзит» не загальмує ні її євроінтеграції, включно з процедурою запровадження безвізового режиму для українців та секторальною співпрацею з ЄС, як не зупинить і співробітництво Києва з Брюсселем і Лондоном у галузі безпеки та підтримки реформ українського війська з боку ЄС та Великобританії.

Україна залишається у порядку денному Лондона – дипломат

Так, президент України Петро Порошенко під час візиту до Болгарії минулого року наголосив, що вихід Британії зі складу Євросоюзу європейським прагненням України не загрожує. За його словами, Україна «перейшла рубікон в напрямку Євросоюзу».

«У нас буде безвізовий режим з Європейським союзом, ми закінчимо ратифікацію Угоди про асоціацію, ми розширимо секторальну співпрацю, ми імплементуємо Угоду про асоціацію та реформи, які кардинально змінять нашу країну. Рубікон у напрямку Євросоюзу Україна перейшла, і ніякі «брекзити» її не зупинять», – наголосив Порошенко.

Про підтримку Лондоном України після «Брекзиту» в інтерв’ю для видання «Лівий берег» розповідала посол України у Великобританії Наталя Галібаренко.

Ми так само сильно відчуваємо потужну політичну підтримку, незважаючи на те, що Великобританія не бере участі у «нормандському форматі

«Розвиток двосторонніх відносин і заяви керівництва країни (Британії – ред.) свідчать про те, що Україна не вибула з порядку денного для пріоритетів Великобританії. Ми так само сильно відчуваємо потужну політичну підтримку, незважаючи на те, що Великобританія не бере участі у «нормандському форматі», – зазначила Галібаренко.

«На запитання: «Чи готові країни ЄС прийняти Україну?», на жаль, відповідь буде: ні» – Солодкий

Політолог Олеся Яхно в ефірі телеканалу «Еспресо» зауважила: вихід Великобританії з Євросоюзу означає нову реальність для ЄС та його інституцій. Україна ж має завдання – впроваджувати реформи і боронити свою державність, здійснювати реальну євроінтеграцію, враховуючи при цьому нову європейську реальність, вважає експерт.

«Ми зараз знаходимось на тій стадії, коли для нас процес євроінтеграції – це не стільки кінцевий результат вступу (відомо ж, що Угода про асоціацію не передбачає вступу до ЄС), скільки це процес реформування. Звичайно, Євросоюз знаходиться у нових реаліях певною мірою, але поспішати й говорити про те, що нібито Євросоюз через рішення Британії може розвалитись або що це – прецедент, який далі може мати продовження в інших європейських країнах, я би так передчасно не стала казати», – наголосила Яхно.

Навіть за умов зміни ситуації усередині Євросоюзу під час і після виходу з нього Британії, Україна повинна впроваджувати реформи відповідно до європейських стандартів і вимог. Але при цьому не варто сподіватись, що після виходу Британії на її місце в Євросоюзі «візьмуть» Україну, адже ні Київ, ні Брюссель до цього не готові, вважає представник Інституту світової політики Сергій Солодкий.

Країни ЄС навіть не готові Україні надати перспективу членства

«Якщо відповідати на два запитання: «Чи готова Україна до членства в ЄС?», відповідь: ні, не готова. А друге запитання: «Чи готові країни ЄС прийняти Україну?», на жаль, відповідь буде: наразі ні. Ба більше: вони навіть не готові Україні надати перспективу (членства – ред.)», – каже експерт Радіо Свобода.