Чому студенти із «підробними» результатами ЗНО досі навчаються?

Влітку 2016 року Генеральна прокуратура України повідомила про викриття злочинної схеми підробки результатів ЗНО та привласнення державних та грантових коштів міжнародної організації. В ГПУ кажуть, що мають всі докази того, що до фальсифікацій були причетні керівники Українського центру оцінювання якості освіти. Минуло більше ніж півроку, але суд ще так і не розпочав розгляд справи по суті.

Злочинна схема діяла з 2008 року, зазначають в ГПУ. За цей час завищені результати були у близько 2000 осіб, а за 2014-2015 роки вдалося встановити понад 200 осіб із підробними тестами.

Власне, здебільшого про цих 200 студентів і йтиметься далі.

Більшість випадків завищення результатів ЗНО стосується дітей високопосадовців – ГПУ

Прокурор Олександр Новіков на засіданні профільного комітету з питань освіти на науки у Верховній Раді розповів, що більшість із цих осіб – діти чинних або колишніх високопосадовців. При цьому в ГПУ зазначають, що жодного факту випадкових змін результатів ЗНО встановлено не було.

«З цих двохсот осіб – переважна більшість є діти працівників апарату Верховної Ради України, народних депутатів колишнього скликання, в тому числі окремих певних керівників Верховної Ради України, є серед них і діти колишніх керівників Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони. Я називаю ті органи, яких стосуються десятки фактів. У тому числі Державної фінансової інспекції, а зараз Державної аудиторської служби», – розповів прокурор на засіданні.

Він наголосив, що більшість студентів була відрахована, а деяким постраждалим навіть вдалося компенсувати збитки від того, що вони не були зараховані на бюджетні місця через фальсифікації.

З 200 осіб понад 100 були відраховані, і фактично права потерпілих поновлені – вони зараховані на бюджетні місця

«З 200 осіб понад 100 були відраховані, і фактично права потерпілих поновлені – вони зараховані на бюджетні місця. Зокрема, в Інституті біоресурсів та природокористування ті особи, які були зараховані на підставі підробних документів, сплатили вартість навчання і, відповідно, була відшкодована вартість навчання потерпілим на контракті», – повідомив Олександр Новіков.

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Новіков стверджує, що в Міносвіти захищають тих осіб, які підробили результати ЗНО і отримують вищу освіти за кошти державного бюджету, що виявляється в небажанні відраховувати їх із навчальних закладів.

Студенти зі списку ГПУ продовжують навчатись

У 2016 році Генпрокуратура опублікувала списки тих осіб, яких вони звинувачують у поданні неправдивих результатів ЗНО та тих, хто начебто від цього постраждав, адже не отримав бюджетне місце у виші. Олександр Новіков зазначає, що на сайті ГПУ згодом ці списки були видалені, але залишився передрук на сайті «Української правди».

Ми спробували зв’язатися з деякими студентами зі списку через соцмережі. Більшість підтвердили, що навчаються у зазначеному виші, проте на тему розслідування ГПУ студенти говорити відмовляються. Один з юнаків зазначив лише, що у цей список дехто потрапив помилково.

Серед студентів зі списку ГПУ – дійсно багато дітей високопосадовців, зазначає голова «Студентського антикорупційного агентства» Микита Андрєєв. Він каже, що в організації вивчали цю тему.

Бали може й були підроблені, але ці діти могли дійсно не знати про це. Батьки могли хотіти зробити краще для своїх дітей і не обов’язково їм про це повідомляти

«Диму без вогню не буває, і тим більше, там такі прізвища, які мають відношення до високопосадовців. Бали може й були підроблені, але ці діти могли дійсно не знати про це. Батьки могли хотіти зробити краще для своїх дітей і не обов’язково їм про це повідомляти, тим більше, коли справа стосується правопорушень», – зазначає в коментарі Радіо Свобода Микита Андрєєв.

Андрєєв наголошує, що частина вишів насправді відрахувала зазначених студентів на підставі листа від Генпрокуратури. Інша частина, за його словами, проігнорувала лист, адже не знайшли законних підстав для реалізації його вимог.

Дівчина, яка підозрювалася в тому, що її бали були підроблені, сама написала заяву і пішла з навчання

«Знаю точно про одну ситуацію в університеті, який я не маю права називати: дівчина, яка підозрювалася в тому, що її бали були підроблені, сама написала заяву і пішла з навчання», – зауважує він.

Жодного судового рішення, яке б засвідчувало неправомірність вступу одних осіб і право на поновлення інших

Щодо відновлення прав потерпілих, про які розповідав прокурор, то голова «Студентського антикорупційного агентства» не знає на практиці про ці випадки і переконаний, що це неможливо наразі через відсутність жодного судового рішення, яке б засвідчувало неправомірність вступу одних осіб і право на поновлення інших.

Чи захищає Міносвіти студентів зі списку ГПУ?

Генпрокуратура вимагала від Міністерства освіти надсилати до навчальних закладів постанову із вимогою відраховувати студентів, яких слідство визначило як порушників, пояснює перший заступник міністра освіти Володимир Ковтунець. Він зазначає, що міністерство не може погодитись на пропозицію покарання без рішення суду.

Висновки експертизи про те, що студентові були завищені бали, ще не означають, що цей студент був у цьому винуватий. Хто в цьому винен – встановити може лише суд

«Висновки експертизи про те, що студентові були завищені бали, ще не означають, що цей студент був у цьому винуватий. Хто в цьому винен – встановити може лише суд, коли буде розглядати кримінальну справу», – пояснює заступник міністра.

В ситуаціях, коли ректори вишів ухвалювали рішення про відрахування студентів за листом ГПУ, мали наслідки, зауважує заступник міністра освіти. У Львові суд визнав відрахування незаконним і зобов’язав навчальний заклад поновити студента.

Один зі студентів львівського вишу підтвердив і кореспондентам Радіо Свобода в переписці, що був виправданий та поновлений на навчанні.

«Для того, щоб приховати сліди, зловмисники могли, наприклад, піднімаючи бали одному студенту, для вирівнювання завищити на 1-2 бали результати іншим студентам», – припускає Ковтунець.

Аби відновити права та відшкодувати збитки постраждалим, теж необхідне рішення суду, зазначають в міністерстві.

«Прокуратура посилається на пункт в умовах прийому. Цей пункт зобов’язує ректора відрахувати студента або припинити його участь в конкурсі, якщо він приніс недостовірні дані. Але з 2011 року студент не приносить ці дані. Тепер в його сертифікаті немає результатів ЗНО. Там є лише відзнаки, що він ЗНО проходив. Тобто студент приходить в приймальну комісію, подає свій сертифікат, а приймальна комісія за кодом сертифікату отримує дані спочатку з бази Українського центру оцінювання якості освіти, а потім з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) отримує результати ЗНО. Отже, підстав застосовувати цю норму немає», – резюмує Володимир Ковтунець.

Принаймні система тепер більш захищена

Викриттю, яке оприлюднило ГПУ, радіють депутати профільного комітету Верховної Ради з питань освіти на науки, висловлюють вдячність і в Міністерстві освіти та науки, захоплено коментують користувачі соцмереж.

Та чи не перетвориться ця справа на чергове публічне звинувачення без подальших наслідків у правовому полі? Чи здатна судова система встановити справедливість? Чи цікаво суспільству те, що відбувається далі після чергової заяви про викриття корупційної схеми? Ці питання виникають після низки резонансних затримань і повідомлень про виявлення хабарників та повної відсутності в подальшому в офіційних повідомленнях інформації про покарання для тих, кого правоохоронці вже назвали злочинцями.

Принаймні система ЗНО стала більш захищеною з 2016 року, повідомляють як посадовці, так і Генпрокуратура. Подібних махінацій більше не відбувається і систему продовжують вдосконалювати, зазначають представники влади. Але, як зазначає перший заступник міністра освіти Володимир Ковтунець, ризики є завжди, бо те, що робиться людськими руками, людськими руками і ламається.