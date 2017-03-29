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Боевики стягивают танки и противотанковое вооружение в район Авдеевской промзоны и Донецкого аэропорта. Об этом сообщила группа «Информационное сопротивление». Также эксперты сообщают о заходе на неподконтрольные территории новой бронетехники и артиллерии со стороны России. Однако военные эксперты говорят, что ничего экстраординарного не происходит.

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», в районе Донецка по всему участку от населенного пункта Пески до кольцевой дороги подразделения группировки «ДНР» в форсированном режиме наращивают количество противотанковых средств, а в районе Донецкого аэропорта скрытно выдвинуты в первую линию противотанковые средства – как минимум 2 противоракетных комплекса и 3 противотанковых орудия «Рапира». А с территории России доставлено 10 единиц 122-милиметровых РСЗО «Град» (в том числе 6 – с боекомплектом), порядка 20 танков, не менее 15 БМП, около 1300 тонн топлива. Во всех сообщениях «Информационного сопротивления» подразделения называют «российскими».

Военный эксперт Юрий Карин считает, что не происходит ничего экстраординарного, а происходят штатные ротации.

«То, что происходит, то наоборот происходит, то мы наоборот фиксируем некоторое снижения количества обстрелов, заход техники, подвоз ГСМ и боеприпасов – это плановые мероприятия, потому что в руках людей, которые не умеют этим всем пользоваться, коими есть «отпускнички» и совсем небольшое количество жителей Донбасса, все это приходит в негодность. И уничтожается ответным огнем наших войск», – говорит он.

На российском происхождении указанных сил продолжают настаивать и в украинском Штабе антитеррористической операции. Его представитель в комментарии «Донбасс.Реалии» отметил, что все перемещения и ротации их вооружений и техники фиксируются.

«Мы же не называем их шахтерами или «ДНР» и «ЛНР», мы их называем российско-террористические войска не случайно. Мы же прекрасно знаем, что вторая линия у них складывается из российских кадровых военных, на первой линии они показываются. Мы все это знаем, все это фиксируем», – официальная позиция Штаба АТО.

Координатор инициативы «Стоп террор» Семен Кабакаев объясняет происходящие перемещения и ротации желанием России использовать неподконтрольную часть Донбасса, а также линию разграничения как плацдарм для подготовки войск.

«Россия очень грамотно поступает в этом направлении. На территории Украины в глобальном плане они отрабатывают сухопутные операции. В Сирии они отрабатывают авиационные операции. У меня остается один вопрос, где они будут отрабатывать морские», – говорит он.

В то же время представители группировки «ДНР» обвиняют Вооруженные силы Украины в вооруженных провокациях и стягивании запрещенной техники к линии разграничения.

Они утверждают, что украинская артиллерия за минувшие сутки 53 раза нарушила режим прекращения огня. И обстреляла 23 населенных пункта, находящиеся на территории ОРДЛО.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)