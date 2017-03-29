Сенцов став лауреатом премії PEN America

Американська філія міжнародної правозахисної організації письменників PEN International присудила українському режисеру Олегу Сенцову щорічну премію Барбари Ґолдсміт, яку вручають «в’язням сумління».

«Правозахисні групи засудили звинувачення проти Сенцова як такі, які були сфабриковані російською владою задля придушення дисидентів», – мовиться у повідомленні PEN America, опублікованому 29 березня.

Кримчанина Олега Сенцова затримали російські спецслужби у травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові після анексії Криму Росією.

Сенцов свою провину не визнав. Правозахисний центр «Меморіал» вніс його ім’я у список політв’язнів.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. По цій же справі були засуджені Олександр Кольченко, Геннадій Афанасьєв та Олексій Чирній.

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