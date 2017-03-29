На Донецькому напрямку загинув український воїн – штаб

У зоні бойових дій 29 березня загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, неподалік населеного пункту Луганське. Про це повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі.

«За попередньою інформацією, військовослужбовець загинув від кулі ворожого снайпера», – інформує штаб.

Станом на 18:00 штаб української воєнної операції на Донбасі заявляв, що підтримувані Росією бойовики від початку доби 29 березня здійснили 35 обстрілів позицій українських військових.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі Київського району Донецька в нічні години 29 березня. Внаслідок прямого влучання снаряда, як стверджують бойовики, в одному з приватних будинків загинула жінка.

В угрупованні «ЛНР» удень 29 березня повідомили, що впродовж минулої доби ЗСУ здійснили 13 обстрілів контрольованої сепаратистами території.

Попри неодноразове досягнення у Тристоронній контактній групі домовленостей про припинення вогню, обстріли на лінії зіткнення на Донбасі тривають. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.

29 березня Тристороння контактна група оголосила про нові домовленості про перемир’я – з 1 квітня.