«Причесав і одягнув»: чому Манафорт навчив Януковича?

Ще рік тому ім’я Пола Манафорта було відоме в Україні вузькому колу політиків, експертів та журналістів. Але в березні минулого року саме він очолив виборчий штаб тоді ще кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа. Пол Манафорт пропрацював головним виборчим стратегом півроку – до своєї відставки, коли спливли на поверхню його зв’язки з Віктором Януковичем та регіоналами і нібито виявлена причетність до «амбарної книги» Партії регіонів – тобто, готівкових розрахунків – за політтехнологічні та лобістські послуги. Недавно депутат Сергій Лещенко заявив, що Манафорт отримував і безготівкові грошові перекази. Американський політтехнолог, який нині є в епіцентрі скандалу в США через підозри у проросійських зв’язках оточення президента Дональда Трампа, це заперечує. Якою ж була роль Манафорта в українській політиці? Радіо Свобода спробувало з’ясувати, чому Манафорт навчив Януковича і Партію регіонів, та який мав на них вплив.

Коли Пол Манафорт взявся після перемоги Помаранчевої революції консультувати Партію регіонів і Віктора Януковича, проект здавався «малопідйомним». Ганебна поразка, серйозні іміджеві проколи і репутація Віктора Януковича як політичного корабля, який все одно потоне…

І тут з’явився Пол Манафорт. В результаті Партія регіонів – на тлі чвар в тодішній помаранчевій команді – виграє на двох парламентських виборах – у 2006 та 2007 роках, а Янукович стає прем’єром. Потім були президентські перегони 2010 року і з допомогою Манафорта Янукович стає президентом.

Яка роль Манафорта в цьому і чому він навчив Януковича, коли працював в Україні? Чи варто, з одного боку, робити з Манафорта «політтехнологічного генія», або, з іншого боку, демонізувати його?

Картина, яку вдалося скласти, спирається на публікації в західній пресі та розмови з українськими політтехнологами, і є досить розмаїтою.

Дисципліна

По-перше, кажуть, що Манафорт навчив Януковича і регіоналів елементарній дисципліні і вмінню триматися єдності.

Найбільше Манафорт робив у плані дисциплінування, щоб була дисципліна і чіткі алгоритми, як треба діяти. До Манафорта цього не було ні в Партії регіонів, ні в Януковича

«Люди з найближчого оточення Януковича казали, що найбільше Манафорт робив у плані дисциплінування, щоб була дисципліна і чіткі алгоритми, як треба діяти. До Манафорта цього не було ні в Партії регіонів, ні в Януковича», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода політтехнолог Сергій Гайдай, який був близький до регіонального середовища.

А Ганна Герман, колишній прес-секретар Януковича, сказала Радіо Свобода минулого року якраз перед відставкою Манафорта з посади головного виборчого стратега Трампа, що Манафорт об’єднав до того розділену на різні табори команду регіоналів і привніс командну дисципліну.

Європа

Другий момент, який середовище регіоналів приписує Манафорту, – він був автором політики зближення з ЄС у перші роки президенства Януковича. Саме Манафорту приписують ідею першого візиту Януковича-президента до Брюсселя, а не до Москви.

Манафорт дав стратегічний напрямок – не можна виступати проти європейської інтеграції

«Манафорт дав стратегічний напрямок – не можна виступати проти європейської інтеграції. Він підказував, що не можна йти зі своїм статутом у чужий монастир, і що треба реально враховувати настрої, які існують в тому чи іншому регіоні України», – зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода політтехнолог Кость Бондаренко, про якого кажуть, що він був в орбіті Партії регіонів.

Поки Пол мав вплив в команді Януковича, поки його як радника слухали, то ми дуже впевнено йшли прозахідним курсом

«Поки Пол мав вплив в команді Януковича, поки його як радника слухали, то ми дуже впевнено йшли прозахідним курсом», – зауважила Герман, додаючи, що Янукович почав втрачати силу як президент і відмовився від асоціації з ЄС саме через втрату впливу Манафорта в команді, що зрештою призвело до його усунення від влади в результаті Революції гідності.

«Навчив чітко говорити»

За даними західної преси, Манафорт навчив Януковича висловлюватись чітко, говорити на «американський манер» – лаконічно, ясно, зрозуміло.

Видання Politico писало, що Манафорт навчив Януковича висловлюватись чітко і говорити в «американському стилі»:

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Перейшов на українську мову?

У західний пресі писали і про те, що після перемоги Януковича на президентських виборах 2010 року Манафорт наполіг, аби Янукович, який до цього був російськомовною людиною, перейшов виключно на українську мову.

Українською він почав говорив ще за першого прем’єрства за пізнього президентства Леоніда Кучми, але перехід виключно на українську після обрання президентом – навіть в розмовах сам-на-сам або у вузькому колі зі своїми чільними друзями-регіоналами – це була, нібито, порада Манафорта.

Близькі до колишнього регіонального середовища люди сказали Радіо Свобода, що саме Манафорт привніс виборчу стратегію, суть якої полягала не в абстрактній орієнтації на увесь електорат країни чи окремих її регіонів, а на кожного окремого виборця, до якого «треба було достукатись». Саме завдяки порадам американських політтехнологів на чолі з Манафортом нібито і з’явилось відоме виборче гасло Януковича «Почую кожного».

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До порад Манафорта відносять і відомий жест на мітингах – підняття в політичному американському стилі двох рук в бік натовпу… Коли Янукович почав це робити на публічних виступах, журналістське середовище ледь не одразу приписало цей жест американським політтехнологам в команді Януковича.



Доходило навіть до смішного: вплив Манафорта на Януковича вважали настільки сильним, що американському політтехнологу ЗМІ навіть приписували стиль зачіски Януковича, яка стала «фірмовою» – укладка феном та закріплення зачіски лаком для волосся.

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Манафорт не був людиною, яка вчила Януковича говорити, вдягатися і тримати виделку й ніж. Тобто, у нього були стратегічні завдання

Але, як каже Кость Бондаренко, не варто перебільшувати вплив Манафорта на тактичні моменти.

Манафорт причесав і приодягнув Януковича, перетворивши його з донецького епатажного хлопця в зовні більш-менш нормальну людину. Манафорт привніс респектабельність

«Манафорт не був людиною, яка вчила Януковича говорити, вдягатися і тримати виделку й ніж. Тобто, у нього були стратегічні завдання, а все решта – це було завдання команди Януковича», – пояснює в інтерв’ю Бондаренко.

Але політтехнолог Гайдай зі свого боку зауважує: «Манафорт – як це краще сказати? – причесав і приодягнув Януковича, перетворивши його з донецького епатажного хлопця в зовні більш-менш нормальну людину. Щоб за зовнішнім виглядом і поведінкою Януковича сприймали і Україна, і світ. Манафорт привніс респектабельність».

Ребрединг регіонів

Також серед моментів, де Манафорт мав вплив, – це налагодження контактів команди Януковича за океаном і представлення його як політика, з яким Заходу можна було мати справу.

«Найважливіша функція – Манафорт ставив за мету створити лояльну комунікацію між Януковичем і Держдепом США. Це була проблема, бо Януковича більше як свого сприймав Кремль. А зв’язків і розуміння того, як співпрацювати з урядом США не було. Саме цьому вчив і цим займався Манафорт, оскільки він дуже впливовий лобіст – був і є! – в республіканців та інших представників американської держави», – каже Гайдай.

А газета The New York Times, цитуючи оприлюднену дипломатичну переписку і посилаючись на колишнього посла США в Києві Джона Гербста, писала, що з допомогою Манафорта Партія регіонів «працювала над зміною іміджу з прихистку для гангстерів на легітимну політичну партію».

Газета The New York Times писала про «повну зміну» іміджу Януковича з допомогою Манафорта:



Пол Манафорт у минулому працював на одіозних зарубіжних авторитарних лідерів – у Заїрі на Мобуту Сесе Секо та на Філіппінах на Фердінанда Маркоса і це факт відомий.

Менше знають про те, що у США він працював свого часу на поважних президентів – Джеральда Форда та Рональда Рейгана, а також кандидата на посаду президента республіканця Боба Доула.

Але в Україні Манафорт також запам’ятався й тим, як в кампаніях Партії регіонів використовувались теми, які збурювали виборчу атмосферу – протиставлення різних частин України одна одній, як вкидалися у виборчий вир теми, скажімо, мови або НАТО, розділяючи українських виборців.

Щоправда, близький до регіонального середовища Кость Бондаренко стверджує, що Манафорт нібито наполягав, що «бажано не протиставляти, бажано не акцентувати увагу на чомусь, що не буде сприйнято (виборцями). Манафорт навіть казав, що бажано не протиставляти Захід і Схід України. Він якраз був за не конфліктність і найм’якіше входження в чуже (електоральне) середовище».

Новий скандал з Манафортом і старий український шлейф

Робота в Україні та розрахунки за неї довго переслідують Пола Манафорта – хоча він вже багато років не працює в Україні.

В березні цього року виник новий скандал довкола Манафорта. Депутат Сергій Лещенко виявив, що Манафорт нібито отримував не лише готівкові розрахунки, але також були і банківські безготівкові грошові перекази за політтехнологічні та лобістські послуги в Україні.

«А сама схема має всі ознаки злочину, коли брудні гроші з української політики за фальшивими документами переводились на рахунки офшорних компаній і зараховувались в американські банки», – написав Лещенко в статті на сайті «Української правди».

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Манафорт та його команда спростували як «темне минуле» в Україні, так і нібито готовність працювати на інтереси Росії коли Манафорт, згідно повідомлення агентства The Associated Press, таємно пропонував російському алюмінієвому олігарху Олегу Дерипасці стратегію, яка б сприяла Кремлю.

Резонансна стаття агентства The Associated Press про готовність Пола Манафорта просувати інтереси Росії:

Сам Манафорт сказав, що робота «не включала представництво російських політичних інтересів» і що її несправедливо характеризують як «недоречну та безчесну» і що ці звинувачення є частиною «брудної кампанії».

Манафорт також сказав, що ніхто з Федерального бюро розслідувань США (ФБР) не контактував з ним, так само як не контактувала і Генеральна прокуратура України, і що останні звинувачення на його адресу щодо роботи в Україні та Росії є, як зазначив він, «кричущою спробою дискредитувати мене та легітимність обрання президента Трампа».

Оскільки в США ім’я Манафорта пов’язано з виборчою кампанією Дональда Трампа, то речник Білого дому Шон Спейсер заявив, що Манафорт «відігравав дуже обмежену роль протягом дуже обмеженого проміжку часу» у виборчому штабі Трампа.

«Чи він талановитий? Думаю, так»

Що стосується професійного хисту Манафорта, то політтехнолог Сергій Гайдай вважає Манафорта дуже ефективним політтехнологам і закликає Україну нині, можливо, використати зв’язки Манафорта для налагодження тісніших контактів з новою американською адміністрацією, яка часто робить реверанси в бік Росії.

Чи він талановитий? Ну, думаю, так. Знаєте, щоб мати імідж найбільш оплачуваного світового політтехнолога – для цього треба мати якісь здібності

«Я бачу результати. Якщо ми з вами про нього сьогодні розмовляємо, якщо так багато уваги приділяють Полу Манафорту, – значить, людина чогось варта. Чи він талановитий? Ну, думаю, так. Знаєте, щоб мати імідж найбільш оплачуваного світового політтехнолога – для цього треба мати якісь здібності», – каже Гайдай.

«Більше того, я скажу, що незважаючи на критику і звинувачення щодо співпраці Манафорта з Януковичем і Партією регіонів, Манафорт є людиною, яка сьогодні в Україні є недооціненою. Бо Манафорт дуже добре розуміється на українських реаліях, знає проблеми і розклад сил в нашій державі. – додає політтехнолог. – А з іншого боку, він, будучи американцем, не є дуже проросійським. Я не вірю в це».