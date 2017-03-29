Справа про «борг Януковича»: суд поспішатиме, Україна – зволікатиме?

Київ – Позов Росії до України про повернення кредиту, обсягом три мільярди доларів, виданого урядові Віктора Януковича, розглядатимуть у прискореному порядку. Таке рішення ухвалив Високий суд Лондона. Аргументи української сторони, зокрема, щодо фактору російської агресії проти України, суд наразі не взяв до відома, однак суддя погодився з правом України подати апеляцію. В українському уряді та у парламентській більшості бачать ознаки того, що, зрештою, суд може ухвалити рішення на користь України. Однак недержавні експерти більш імовірним вважають те, що суд Лондона зобов’яже Україну повертати Росії борг Януковича. Частина економістів тим часом наголошують, що Україні було б найкраще не відмовлятися від повернення цього боргу, але віддавати його маленькими частинами упродовж багатьох років.

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Високий суд Лондона постановив розглянути в прискореному порядку позов Росії до України щодо боргу в три мільярди доларів, які уряд колишнього президента України Віктора Януковича позичив в останні місяці свого перебування при владі.

Британський суддя Вільям Блер, що головував на засіданні, не прийняв аргументів, поданих українською стороною щодо політичного тиску Росії на Україну і схвалив прискорений розгляд позову Москви. Водночас суд дозволив Україні подавати апеляцію на це його рішення.

Слухання у справі відбувалися упродовж трьох днів у січні 2017 року.‎

Українська сторона вимагала повної судової процедури і переконувала суддю, що пришвидшений формат розгляду російського позову до України був би недоречним.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що Київ має право на апеляцію щодо рішення британського суду про прискорений розгляд справи щодо «боргу Януковича».

«Сьогоднішнє рішення – це перший етап. Україна отримала дозвіл судді на апеляцію. На прохання українських юристів, суд також погодився заморозити сьогоднішнє рішення до наступного засідання суду, яке відбудеться не раніше за кінець квітня. На наступних етапах процесу Україна продовжить обстоювати свою позицію та захищати державні інтереси», – наголосив Данилюк після засідання Кабінету міністрів 29 березня.

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Він додав, що в уряді з повагою ставляться до рішення британського суду, але вважають, що воно «не враховує об’єктивних фактів економічної та військової агресії проти України та її народу, які Росія безперервно здійснює з 2014 року».

Водночас Мінфін Росії розцінив рішення Високого суду Лондона як остаточне, яке вже зобов'язує Україну виплатити Москві борг за євробондами на 3 мільярди доларів, йдеться в прес-релізі на сайті міністерства.

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У розмові з Радіо Свобода Олександр Мережко, юрист-міжнародник, припустив, що найімовірнішим є рішення Лондонського суду на користь Росії.

Детально аргументи української сторони не озвучені, почуємо їх у процесі розгляду справи

«В мене не дуже хороші передчуття. Адже Україна наводить політичні, а не юридичні аргументи. Детально аргументи української сторони не озвучені, почуємо їх у процесі розгляду справи. Думаю, представники України говоритимуть про те, що Росія надала кредит не державі, а особисто Януковичу, і що це такий собі одіозний кредит. Аргументи щодо Криму і Донбасу суд навряд чи врахує: такі арбітражі зазвичай підходять до питання вузько, обмежуються суттю проблеми, навмисно ігнорують суміжні питання», – уточнює правник.

Справедливе рішення неможливе без врахування факту російської агресії проти України – Ар’єв

Натомість Володимир Ар’єв, депутат від «БПП» та голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи, оцінює ситуацію більш оптимістично.

Скорочена процедура – ще не є поганим сигналом щодо майбутнього вердикту. Україна чітко доводить, що це фактично був хабар Віктору Януковичу

«Скорочена процедура – ще не є поганим сигналом щодо майбутнього вердикту, який ухвалюватимуть, враховуючи аргументи обох сторін. Наразі Україна чітко доводить, що це фактично був хабар Віктору Януковичу. Також справедливе рішення неможливе без врахування факту російської агресії проти України. Я наразі не хотів би коментувати рішення суду Лондона, але українська сторона використає усі правові механізми для того, щоб суд зміг ухвалити правосудне рішення», – наголосив Ар’єв.

Якщо Україні все ж доведеться одномоментно повертати Росії три мільярди доларів, то це буде важким випробуванням для української економіки та фінансової системи, які й без того потребують додаткових кілька мільярдів доларів за рахунок нових запозичень або ж інвестицій, стверджують українські економісти. Утім, Україна навряд чи повертатиме усю суму одразу, зазначає економіст, виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко.

Однак найімовірнішим він вважає сценарій, за якого Високий суд Лондона таки зобов’яже Україну повертати борг, однак держава віддаватиме його частинами упродовж багатьох років.

Суд не прийняв аргументів щодо Криму і Донбасу. Я вважаю, що шанси на виграш України малі. Але це не означатиме, що війна є програною

«В угоді про надання Росією цього кредиту є такий пункт: коли суверенний борг України перевищить відмітку 60% боргу від ВВП, Росія має право пред’явити цей борг до сплати. Зі статистики початку 2015-го було видно, що цю відмітку перевищили. Було би краще вже тоді розрахуватися з цим боргом, або принаймні почати це. До того ж, у тодішній заяві МВФ ішлося, що держава може продовжувати співпрацю з фондом, навіть у разі, якщо оголосить дефолт, – нагадує експерт. – Українська сторона, здається, і не розраховує на виграш у суді, але сподівається: якщо й буде рішення суду повернути цей борг, то якомога найпізніше. Але виявилося, що справу розглянуть скороченою процедурою. А також суд не прийняв аргументів щодо Криму і Донбасу. Я вважаю, що шанси на виграш України малі. Але це не означатиме, що війна є програною. Може бути затягнуто час виконання цього рішення, до того ж Україна намагатиметься реструктуризувати цей борг, розподіливши виплати на багато років».

У грудні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що Росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить Москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на Ірландській фондовій біржі, де її й викупила Росія.

Упродовж осені 2015 року Україна узгодила реструктуризацію своїх боргових зобов’язань, включно зі списанням частини їх, із більшістю зі своїх приватних кредиторів – крім Росії, яка не погодилася на умови. Москва вважає, що цей борг є суверенним боргом української держави. Київ наполягає, що це приватний борг колишньої української влади й відтак має бути реструктурований на загальних підставах.

Попередній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у грудні 2015 року заявив, що Київ запроваджує мораторій на виплату боргу перед Росією на 3 мільярди доларів, який узяв колишній президент Віктор Янукович за два місяці до втечі. Яценюк заявив тоді, що Київ готовий до судової процедури з російською стороною.

Росія звернулася з позовом до України про стягнення цих коштів до Вищого суду Англії, бо українські облігації, які вона викупила, були випущені відповідно до англійського права. Україна виступила із запереченням проти цього позову.