Радіо Свобода Daily: Гройсман пропонує Корчак піти у відставку

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Проблеми з реєстром е-декларацій: винні всі?

Подати у відставку – такі заклики на адресу керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції лунають від Кабінету міністрів та деяких громадських організацій. Причина – черговий збій у системі електронного декларування. 31 березня закінчується друга хвиля подачі звітів посадовців, але багато з них не можуть заповнити декларацію, бо реєстр працює з перебоями. Сама голова НАЗК каже, що у відставку не збирається, і заявляє, що роботі реєстру можуть шкодити умисно. Чи вирішить звільнення технічну проблему, читайте у матеріалі.

Із гранатомета в консульство Польщі

У ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл із гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає. Відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт». МВС України вже повідомило, що посилює безпеку диппредставництв. Натомість польське МЗС заявило про тимчасове призупинення роботи всіх польських консульських установ на території України.

Прискорений розгляд «боргу Януковича»

Британський суддя Вільям Блер, що головував на засіданні у справі тримільярдного «боргу Януковича», не прийняв аргументів, поданих українською стороною щодо політичного тиску Росії на Україну і схвалив прискорений розгляд позову Москви. Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що Київ має право на апеляцію. «На прохання українських юристів суд також погодився заморозити рішення до наступного засідання суду, яке відбудеться не раніше за кінець квітня», – поспішив заспокоїти він. У Росії навпаки вважають, що суд Лондона зобов’язав Україну остаточно виплатити борг.

Старт «Брекзиту»

Процес «розлучення» Великобританії та ЄС нарешті розпочинається: прем’єр-міністр цієї країни Тереза Мей надіслала до Брюсселя офіційний лист щодо застосування 50-ї статті Лісабонської угоди, яка й передбачає вихід її держави з лав співдружності. Тим часом, як Єврокомісія твердить, що до початку цих, мінімум, дворічних переговорів із Лондоном цілком готова, виглядає, що Європейський парламент має намір відігравати в них, так би мовити, роль «злого поліцейського». Справа в тому, що будучи членом ЄС, Лондон взяв на себе зобов’язання надати 60 мільярдів євро на цілу низку європейських проектів та ініціатив. Тому попереду дискусія, чи готова Тереза Мей виписати Євросоюзові чек на цю суму.

«Липові сертифікати»

На завершення сьогодні про те, чому студенти із «підробними» результатами ЗНО досі навчаються. Ще влітку 2016 року Генеральна прокуратура України повідомила про викриття злочинної схеми підробки результатів ЗНО та привласнення державних та грантових коштів міжнародної організації. В ГПУ кажуть, що мають всі докази того, що до фальсифікацій були причетні керівники Українського центру оцінювання якості освіти і більшість випадків завищення результатів ЗНО стосується дітей високопосадовців. Минуло більше ніж півроку, але суд ще так і не розпочав розгляд справи по суті.

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