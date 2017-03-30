Чому Шокін знову хоче в генпрокурори? (Огляд преси)

Що чи хто стоїть за наміром Віктора Шокіна поновитись на посаді генпрокурора? Про це дізнавалися журналісти газети «День». Видання нагадує, що екс-генпрокурор подав до Вищого адмінсуду позов з метою поновитись на посаді, з якої він пішов майже рік тому. Дехто з експертів вважає, що Шокін справді прагне працювати. Але, якщо Шокіна й справді Порошенко хоче повернути на цю посаду, то це не може бути пізніше жовтня, адже йому виповниться 65 років. По закону це вікова межа для цієї посади. Проте існує й інша, більш прозаїчна думка щодо можливої причини спроб Віктора Шокіна стати вкотре генпрокурором – особливості нарахування пенсії. Про інші версії йдеться в статті «Інтрига…».

В Україні починають робити перші практичні кроки з монетизації пільг, тобто заміні їх на «живі» гроші. Як інформує газета «Сегодня», вже з 1 липня у Львові та області з ініціативи місцевої влади почнеться піврічний експеримент зі скасуванням безкоштовного проїзду для пільговиків – натомість їм видадуть певну суму в гривнях. У разі успіху, в 2018 році львівський експеримент поширять на всю Україну. Як це буде виглядати на практиці, дізнавалось видання «Сегодня».

Держава має 5,5 мільйона гектарів орної землі і 2,5-3 мільйони з них передано в оренду. Причому не на аукціонах, а отже, на корупційних засадах, переконані експерти газети «День». Видання наголошує, що корумпованість всіх гілок влади – основна причина виникнення і ведення тіньового бізнесу. Саме корупція змушує вести бізнес в тіні. В Україні немає жодного сектору економіки, який би на 100% був відкритий. Абсолютно в усіх секторах є «тінь», а відповідно й корупція. На цьому газета наголошує в матеріалі «Тінь», що живить корупцію».

У найближчу декаду український туристичний ринок може змінитися до невпізнання – Кабмін затвердив стратегію розвитку туризму і курортів до 2026 року. Нововведення розділять на п'ять напрямків: безпека туристів, нормативно-правова база, туристична інфраструктура, людські ресурси та маркетинг туризму. Газета «Сегодня» дізналася, які нововведення чекають мандрівників і внутрішній туризм в цілому. Стаття називається – «Заманять туристів медициною і бізнесом».

Зниження купівельної спроможності українців – головна причина зменшення кількості покупців на ринках, переконує газета «Голос України». Пожвавлення торгів відбувається хіба що у вихідні. Цінова ситуація натомість не піддається аналізу. Чому рекордні врожаї зернових, гречки і цукру не позначилися на зниженні ціни, з’ясовував парламентський часопис.