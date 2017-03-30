Чернігівські руїни відбудують – історія напівзруйнованого гуртожитку

Капітально відремонтувати аварійний гуртожиток та заселити туди знову мешканців, які поки що живуть у тимчасово наданих помешканнях – таке рішення вже ухвалив виконком Чернігівської міської ради. Утім частина постраждалих висловлюється категорично проти відбудови. Люди хочуть компенсацій або іншого постійного житла.

Марина Ворона – одна з тих, хто не бажає повертатись, навіть до капітально відремонтованого гуртожитку на вулиці Попудренка у Чернігові. Коли 12 грудня 2016 року в будівлі впала стіна, дівчина ледь встигла врятуватись.

«Категорично проти. Я ще молода, я хочу жити і жити. Як я можу туди піти?» – каже Марина Ворона.

Інша мешканка аварійної будівлі, навпаки – хоче повернутись до свого старого помешкання, але за умови, що його добре відремонтують.

«Я ставлюсь позитивно. Нехай починають робити ремонт гуртожитку. Далі час покаже, як буде поводити себе будинок. Я зараз живу в гуртожитку гіршому, ніж був наш», – розповідає пенсіонерка Надія Костюк.

Влада вирішила – людей не спитали

Та хочуть чи ні повертатись мешканці, а місцева влада вже фактично все вирішила.

Будівлю та ґрунти під нею обстежили фахівці. Для того, щоб офіційно розпочати ремонт, необхідно отримати всього лиш один висновок від київських експертів.

«Державна комісія дасть висновок, чи цей будинок у майбутньому буде безпечний чи ні, – пояснює радник Чернігівського міського голови В’ячеслав Почеп. – Якщо комісія підпише, то вона бере на себе відповідальність, що цей будинок більше ніколи не завалиться з тих причин, які були зараз».

Проблема – під землею

Та мешканців постраждалого гуртожитку найбільше хвилює не стільки ремонт самого будинку, скільки стан ґрунту під ним. Люди кажуть: там взагалі не можна було будувати. Будівля зруйнувалась через постійну вологу та підтоплення підвалу.

«Висота ґрунтів різна, – говорить мешканка постраждалої будівлі Олена. – Там утворилась яма. Як ви будете добудовувати? Зараз він стоїть в спокійному стані, порожній. Де гарантія, що коли люди почнуть заселятись, то він не складеться? Немає такої гарантії».

Експерти з інституту «Чернігівпроектреконструкція» переконують, що вони врахують все – від даху до системи водовідведення.

«Ми його будемо відновлювати так, щоб при в’їзді у вас, як жителів цього будинку, не виникали питання, не виникало страху, що з ним може щось статись», – обіцяє директор інституту «Чернігівпроектреконструкція» Андрій Слаутін.

Всі незгодні – в суд!

Але запевнення експертів людей не переконали. Мешканці, які виступають проти повернення у відремонтований гуртожиток, хочуть отримати або грошову компенсацію за своє приватизоване житло, або інші рівноцінні помешкання.

«Я там прожила вже 15 років, я б хотіла повернутися, – каже мешканка гуртожитку Лариса Величко. – Але, якби мені сказали – жіночко, ми вам дамо за ваші 40 квадратів гроші, купіть собі якусь двокімнатну – я б не відмовлялась в жодному разі».

Незгодним із рішенням міської ради посадовці радять подавати до суду. Але зауважують, що, по суті, це нічого не змінить – тільки відтягне час капремонту.