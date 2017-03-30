У Конгресі США вражені сміливістю українських жінок

Українці у Вашингтоні відзначили сміливість українських жінок. У Центрі відвідувачів американського Конгресу відбувся перегляд документального фільму Ольги Онишко «Жінки Майдану» про роль жінок під час Революції гідності в Україні.

У події взяли участь волонтерки організації «Hеlp-Ukraine». Це жінки, які підтримували протести на Майдані, а пізніше допомагали українським військовим та їхнім родинам зі Сполучених Штатів .

Присутня на показі конгресвумен Марсі Каптур зазначила, що вражена силою та сміливістю українських жінок. Втім, аби у суспільстві дійсно відбулися суттєві зміни, жінки мають не зупинятися на досягнутому і брати владу у свої руки, зазначила Каптур.

«Більшість жінок мають бути залучені у політику, ставати депутатами міських рад, мерами міст, нести цей досвід на вищий рівень урядування і зробити це суспільство більш збалансованим», – зазначила демократ Марсі Каптур.

Фільм «Жінки Майдану»вже став номінантом кількох фестивалів – «Woodstock Film Festival» та «Culver City Film Festival».