Сенатський комітет з розвідки починає відкриті слухання щодо втручання Росії у вибори США (трансляція)

Комітет з розвідки Сенату США має намір заслухати свідчення щонайменше 20 осіб в рамках розслідування можливого втручання Росії в президентську передвиборчу кампанію 2016 року.

«Це одне з найбільших розслідувань, які будь-коли у моїй пам'яті проводилися на Капітолійському пагорбі», – заявив голова комітету сенатор-республіканець Ричард Берр під час спеціально скликаної прес-конференції напередодні слухань у Сенаті.

За словами заступника голови комітету, демократа Марка Ворнера, в уже підготовленому списку стоять імена 20 свідків, але поки що точний час їхніх свідчень погоджено тільки з п'ятьма з них. Добровільно погодилися дати свідчення зять президента США Джаред Кушнер, який обіймає нині посаду чільного радника президента, і колишній керівник передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт. Коли саме вони виступлять в Сенаті, поки що невідомо.



«За всіма ознаками, протягом найближчих 10 днів ми погодимо дату і час виступів решти 15 свідків, – пообіцяв сенатор Берр. – Ми збираємося запросити і додаткових осіб після того, як вони дадуть відповідь на попередні запитання співробітників апарату комітету».