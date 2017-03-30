Вихід із Євросоюзу. Британія зробила крок у невідоме

Британія зробила остаточний крок до розлучення з Євросоюзом. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила в Брюссель голові Європейської ради Дональду Туску листа про початок процедури виходу з Європейського союзу. Яким буде цей шлях у невідоме, ми говоримо про це з політологом з лондонського аналітичного центру Chattam House Орисею Луцевич.

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Дуже багато залишається невідомого і у фінансовому плані, і на яких умовах будуть далі будуватися стосунки

– Думаю, що багато людей до кінця не знають, чого очікувати. Тому що тут є фактично два процеси. Один – це процес переговорів розлучення, так би мовити, тобто виходу Великобританії, а також того, на яких умовах які компенсації мають бути виплачені. Тому що називається оцінка десь в 50 мільярдів виплат, які повинна зробити Великобританія, ця сума буде якраз обговорюватися. І друге – це на яких умовах Великобританія буде надалі співпрацювати з Європейським союзом. І питання стоїть у тому, чи ті два процеси будуть йти паралельно, як цього хоче Великобританія, чи спочатку будуть йти переговори про вихід, а потім про умови подальшої співпраці. Тому дуже багато залишається невідомого і у фінансовому плані, і на яких умовах будуть далі будуватися стосунки.

– За що має компенсувати Британія Європейському союзові? І наскільки слабший буде ЄС після виходу Британії?

Деякі європейські структури фізично просто розташовані у Великобританії. Є питання податків, пенсій, внесення певних коштів у бюджет Європейського союзу

– Тут є різні складові цієї компенсації. Деякі європейські структури фізично просто розташовані у Великобританії, у Лондоні. Тобто вони повинні бути виведені звідти і перенесені в інше місце. Також є питання податків, пенсій, внесення певних коштів у бюджет Європейського союзу. Друге питання – як буде виглядати ЄС без Великобританії за столом.

Банківський сектор, страхові компанії, менеджмент, великі консалтингові компанії зав’язані на європейський ринок. І якщо ці компанії будуть виходити з Великобританії, буде втрата економіки і зменшення доходів у бюджет Великобританії від податків

Безумовно, що ЄС визначає дуже багато правил торгівлі, стандартів, і вже Великобританія не зможе вирішувати, які будуть ці стандарти. У той самий час вони будуть на неї впливати. Великобританія хоче, щоб цей процес був якнайменш шкідливим для економіки Великобританії, це основне питання. Адже економіка дуже сервісно орієнтована, банківський сектор, страхові компанії, менеджмент, великі консалтингові компанії зав’язані на європейський ринок. І якщо ці компанії будуть виходити з Великобританії, тому що для них буде менш сприятливий режим, а будуть переїжджати у Франкфурт чи в Париж, чи у Відень, то тут буде втрата економіки, оцінюється десь у 7 відсотків від ВВП, і зменшення доходів у бюджет Великобританії від податків – десь приблизно 45 мільярдів. Тобто це дуже великі суми.

– Ще рік тому ніхто не міг подумати, що Британія буде брати приклад з України і пропонувати Угоду про асоціацію з ЄС як модель для своїх стосунків з Європейським союзом. Наскільки цей сценарій реалістичний?

– Це є в принципі реалістичний сценарій, що Європейський союз не має великого спектру вибору для країн, які знаходяться поза ЄС. Це може бути або Митний союз, який Великобританія в принципі не готова приймати, тому що вона хоче мати свої регуляторні режими, або це може бути угода про спеціальне партнерство, як це Тереза Мей говорила. У нас є поглиблена угода про торгівлю, яка стосується не тільки товарів, але й послуг.

Тому це абсолютно можливий варіант, що українська Угода про асоціацію, особливо в економічній частині і так само в частині прав, які регулюють стандарти для соціальні стандарти, стандарти праці для робітників, може бути взята за приклад. Але ми повинні теж пам’ятати, що у випадку української угоди переговори йшли майже 7 років. Великобританія має 2 роки на проведення переговорів і щодо виходу, і щодо співпраці з ЄС після «Брекзиту».

– Тобто якщо переговори будуть йти не тим шляхом, яким хоче Велика Британія, то вона буде погоджуватися на гірші умови для себе?

Вони можуть домовитися про перехідні умови. Тому що ЄС поки що пропонує розділити ці два процеси – процес розлучення і процес створення правил майбутньої співпраці

– Це неоднозначно, що так буде. Вони можуть домовитися про перехідні умови. І це найбільш ймовірний сценарій. Тому що ЄС поки що пропонує розділити ці два процеси – процес розлучення і процес створення правил майбутньої співпраці. І тоді можуть бути задіяні якісь перехідні умови до остаточної домовленості щодо нового формату.

І ще важливо пам’ятати, що ця угода, яка буде про співпрацю, має бути ратифікована у всіх країнах-членах ЄС, у парламенті Великобританії, а так само і у Шотландії, де парламент прийняв рішення про те, щоб вони мали право голосу в цій майбутній угоді. Тому ми повинні пам’ятати про цю внутрішню політику між Единбургом і Лондоном, де зараз ведеться фактично боротьба за збільшення прав у Шотландії, за децентралізацію і за представництво їхнього голосу в Лондоні. Тому що є тільки один депутат від «Шотландської національної партії», який сьогодні дуже активно виступав у парламенті проти «Брекзиту».

– Наскільки це є незворотне рішення про те, що Британія покидає ЄС? Оскільки опозиція і велика частина громадськості, яка голосувала проти того, і навіть ті, які голосували за, тепер мають інші думки з цього приводу.

Це незворотній процес. Великобританія ЄС покидає. Питання у тому, яка буде еволюція самого Європейського союзу, які будуть вироблятися нові форми співпраці в середині ЄС і як в них буде включена Великобританія

– Це незворотній процес. Великобританія у тому форматі, в якому була співпраця, а це був один з членів ЄС, це об’єднання покидає. Неможливо перевести стрілки годинника назад і сказати, що все буде, як було. В політичному процесі це вже нереально. Питання у тому, яка буде еволюція самого Європейського союзу у цей час, які будуть вироблятися нові форми співпраці в середині ЄС і як в них буде включена Великобританія.

Тому що прем’єр-міністр Тереза Мей наголошувала на важливості співпраці в секторі безпеки, в секторі боротьби з тероризмом і в секторі міжнародних відносин. Тому ці питання для Великобританії залишаються дуже важливими, і для Європи участь Великобританії в них теж є дуже важливою.