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В группировке «ДНР» заявили, что готовы обсудить возвращение предприятий под юрисдикцию Киева только после выполнения «Минска-2». Боевики в начале марта взяли под свой «контроль» несколько шахт, металлургических и коксохимических заводов, которые ранее находились в украинской юрисдикции. Экономисты считают, что боевики не в состоянии полноценно управлять сложным производством. Но даже если удастся наладить выпуск продукции, ее просто будет некуда реализовывать – ведь у России есть свои уголь и сталь, считают эксперты.

«Ввести внешнее руководство на предприятиях», – таким термином апеллируют боевики, переводя предприятия под «управление» группировок «ЛНР» и «ДНР». Боевики мотивируют такие действия тем, что «внешнее управление» – это нормальная мировая практика, когда «государство» берет на себя обязанности директора. С 1 марта в связи с транспортной блокадой неподконтрольных территорий боевики взяли под «контроль» такие предприятия, как Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный, несколько шахтоуправлений и коксохимических заводов, комсомольское рудоуправление, предприятия ДТЭК.

«Председатель» «народного совета» группировки «ДНР» Денис Пушилин после встречи Трехсторонней контактной группы в Минске заявил: «Раньше, чем Украина выполнит Минские договоренности, и пока не будет всецелого политического урегулирования, «внешние администрации» предприятия не покинут».

Пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины на переговорах в Минске, Дарка Олифер на своей странице в Facebook написала: «Украинская сторона расценивает Минские договоренности как безальтернативный фундамент для урегулирования ситуации на Донбассе. Трёхсторонняя контактная группа поприветствовала решимость всех участников Минского процесса обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года... Украинская сторона ещё раз обратила внимание: признание на территории России «документов», выданных самопровозглашенными властями ОРДЛО; захват государственных и частных предприятий Украины, а также иностранных компаний на неподконтрольной Украине части Донбасса и введение рубля на территории ОРЛО; псевдоуказ о границе ОРДО, – все эти действия стали грубыми нарушениями Минских соглашений и вынудили Украину ограничить перемещение грузов через линию соприкосновения. Очередные попытки Госдумы России внести изменения в законодательство РФ, направленные на дальнейшую легитимизацию квазигосударственных процессов в ОРДЛО, мы расцениваем как очередную попытку торпедирования Минского процесса».

Обстрелы в ряде местностей на линии соприкосновения в Донбассе продолжаются. И украинские силовики, и сепаратисты отрицают свою вину. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях и провокациях.

Одно дело иметь предприятия в своем распоряжении и присвоить их себе. Намного сложнее заставить их работать и получать прибыль, считают экономисты. Например, боевики сами признают, что чтобы снова запустить ЕМЗ потребуется 584 миллионов рублей в сутки. Даже если боевики запустят производство, им некуда будет реализовывать продукцию, считает экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. В России есть свой дешевый уголь из карьеров Кузбасса. К тому же Россия сама производит металл на экспорт. Третьи страны не рискнут покупать товар у непризнанных образований, считает Олег Устенко.

«Нет будущего. Либо будущее есть договариваться и производить продукцию с украинским клеймом, тогда нужно договариваться с украинской стороной, как это сделали в Приднестровье. Там на продукции, произведенной на металлургических предприятиях в Приднестровье, ставят штамп, что она произведена в Молдове, – говорит Устенко. – Или просто не реализовывать эту продукцию, как это делают в некоторых частях Абхазии, Осетии и Грузии».

Из-за транспортной блокады 30 тысяч грузовых вагонов осталось на неподконтрольной территории, рассказали представители «Укрзализныци» сайту «Бизнес.Цензор.нет». Это – треть подвижного состава. В последнее время товарооборот с Донбассом упал, и вряд ли эта цифра столь велика и соответствует действительности, сомневается экс-министр транспорта Иосиф Винский.

«Надо возбуждать уголовное дело по этому факту и разбираться – это злой умысел или глупость. А во-вторых, нужно проверить цифры. Там, конечно, много вагонов было, но не настолько много. У нас нет производственных мощностей на этой части, чтобы мы могли так быстро восстановить. Если они грузы повезут в ту сторону (в Россию – ред.), то уйдут вагоны», – говорит Винский.

Экс-министр транспорта заметил, что Украина уже имеет опыт возвращения подвижного состава из других стран. В частности, менее 10 лет назад Министерство транспорта уже собирало зерновозы по России и Казахстану, рассказал эксперт.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)