Треба зупинити антипольські провокації в Україні, поки не дійшло до крові – польський журналіст

Гості передачі «Ваша Свобода»: Міхал Бронятовський, головний редактор польського Forbes («Скайпом»); Микола Княжицький, народний депутат, співголова групи з міжпарламентських зв’язків із Польщею; Галина Терещук, кореспондент Радіо Свобода.

Консульства Польщі в Україні сьогодні не працюють, приймаючи лише своїх громадян. Натомість відкриті візові центри цієї держави, повідомив посол Ян Пєкло, передає «Польське радіо». Обстріл консульства Польщі в Луцьку з гранатомета, вандалізм проти польських пам’ятників в Україні, спроба сотень людей перекрити трасу на Львівщині та заблокувати українсько-польський кордон у пункті пропуску «Рава-Руська». Спроба перекриття траси супроводжувалося спаленням шин і демонструванням плакатів польською мовою з багатьма орфографічними помилками.

Олександр Лащенко: Галино, вдалося затримати з 200 мітингувальників аж 80 осіб. Є дані, хто міг стояти за учасниками акції?

Поліція і СБУ вилучили інформаційні матеріали, інструкції російською мовою

​Галина Терещук: Справа цілковито перебуває під контролем СБУ. Учора, за інформацією силовиків, близько 80 осіб були допитані. Їх відпустили. Серед учасників акції (близько 150 осіб). ​l було дуже багато львівських школярів, дітей по 13-14 років, які ховалися за прапорами чи плакатами, а також особи, які є на обліку в наркодиспансері. Жодного представника польської громади з України не було. Поліція і СБУ вилучили інформаційні матеріали, інструкції російською мовою. Акція тривала недовго, до кордону не доїхали. Силовики говорять, що це за гроші. Платили від 50 до 200 гривень.

– Пане Княжицький, за чверть століття незалежності України такої тенденції ніколи не було, як антипольські провокації?

Ніякі праворадикали не будуть знищувати цвинтар у Биківні, де поруч з поляками поховані українці – жертви НКВС. Це робилося за стереотипом і кальками «третьою стороною»

​Микола Княжицький: Таких провокацій ніколи не було за час незалежності України. Ніякі праворадикали не будуть знищувати цвинтар у Биківні, де поруч з поляками поховані українці – жертви НКВС, писати якісь знаки СС, СС «Галичина», яка взагалі там ні до чого. Це робилося за стереотипом і кальками, написаними, як прийнято говорити дипломатичною мовою, «третьою стороною».

А ми розуміємо, що мова йде про Росію, яка зацікавлена, щоб погіршити стосунки між Україною і Польщею, і підіграє на тих негативних трендах, які і об’єктивно в наших стосунках останнім часом є характерними.

– У Польщі теж не все так однозначно. 11 листопада польські націоналісти проводили акцію, нібито палили українських прапор. Польські правоохоронці не затримали провокаторів.

Політичні сили, які брали відповідальність на себе за знищення, активно працюють в «ДНР» і «ЛНР» так званих, які підтримуються Російською Федерацією

​Микола Княжицький: Були затримані провокатори, які палили прапор. Але справа була закрита. Натомість інші провокатори, які вигукували антиукраїнські гасла, були затримані у Перемишлі. 14 українських могил було знищено у Польщі, на жаль. Ніхто особливо не покараний. Політичні сили, які брали відповідальність на себе за знищення цих могил, активно працюють в «ДНР» і «ЛНР» так званих, які підтримуються Російською Федерацією.

– Пане Бронятовський, як у Польщі оцінюють ці антипольські провокації в Україні?

На користь це перш за все російському агресору, для якого недовіра і навіть ненависть між Україною і Польщею на руку

​Міхал Бронятовський (переклад): Оцінюють, як і треба. Поки жодної істерики, на щастя. Що сталося, то це дуже серйозний випадок. До сих пір ніколи такого не було. Найважливіше, щоб дуже швидко знайти тих, хто стріляв. Звісно, ми можемо підозрювати, хто це зробив, на підставі того, кому це на користь. Звісно, на користь це перш за все російському агресору, для якого недовіра і навіть ненависть між Україною і Польщею на руку.

– Пане Бронятовський, чи є на сьогодні сильні проросійські настрої у Польщі?

Рішення про вихід Польщі з європейської мілітарної групи ЄС – на користь Росії. Євроскептичні настрої польського уряду також на користь Москві

​Міхал Бронятовський: У відкритій політиці, звісно, немає. На словах наші політики всі занадто антиросійські, завжди говорять, що у всьому винна Москва. Але, з іншого боку, що вони роблять – на користь Москві. Наприклад, міністр оборони розформував танкову бригаду, яку можна було б використати, якщо, можливо, агресія. Рішення про вихід Польщі з європейської мілітарної групи ЄС – на користь Росії. Євроскептичні настрої польського уряду також на користь Москві.

– Пане Княжицький, якщо Росія стоїть за провокаціями проти польських дипломатичних установ, меморіалів, досягає мети Москва?

У Польщі є багато антиукраїнських політиків або тих, які будують свою кар’єру, щоб розвивати конфлікт з Україною. І Росія може навіть не напряму їх підтримувати

​Микола Княжицький: Частково так. У Польщі є багато антиукраїнських політиків або тих, які будують свою кар’єру, щоб розвивати конфлікт з Україною. І Росія може таким чином навіть не напряму їх підтримувати. Вона теж досягає мети частково – не обов’язково це робив якийсь росіянин, який приїхав звідти і вистрілив, а може бути підкуплений, засланий чи в добровольчі батальйони, чи в іншу проукраїнську, українську праву організацію громадянин, якого можуть навіть знайти, який буде доказувати, що це робили не росіяни, а він.

Росіяни мислять дуже лінійно. Їм здається, що так можна підготувати ґрунт, щоб українсько-польські стосунки зіпсувалися назавжди

Бачимо і протилежний результат. Росіяни мислять дуже лінійно. Їм здається, що так можна підготувати ґрунт, щоб українсько-польські стосунки зіпсувалися назавжди. Але завдяки таким провокаціям може так статися, що ці стосунки, навпаки, покращаться.

Втручається третя сторона – з помилками написи польською мовою, з помилками українською, нехарактерне знищення пам’яток

Як тільки агресивно втручається третя сторона – з помилками написи польською мовою, з помилками українською, нехарактерне знищення пам’яток, де українці їх ніколи не будуть знищувати – то всім стало зрозуміло: на цьому грають росіяни. І українські, і польські праві, які намагалися робити собі авторитет на цьому конфлікті, замовкли.

– Пане Бронятовський, Ярослав Качинський 1,5 місяці тому стверджував, що «українці перевершили німців у жорстокості проти поляків», «з Бандерою вони у Європу не увійдуть». З такими думками одного з чільних діячів Польщі мають перспективи українсько-польські стосунки?

Міхал Бронятовський: Краще мовчала б ця людина. Це просто скандал. Це використання складної історії для цілей сьогоднішньої політики – спосіб націоналістів організувати своїх виборців. Це просто путінські методи. Я сподіваюся, що колись він відповість за це. Просто соромно... Людина, яка має величезний вплив, до речі, але людина, яка вирішує багато речей на рівні політики, говорить таку дурість.

– Пане Бронятовський, як надалі розвиватимуться українсько-польські стосунки?

Треба зупинити ці провокації, поки вони не дійшли до крові, до жертв

​Міхал Бронятовський: Треба зупинити ці провокації, поки вони не дійшли до крові, до жертв. Тоді це все розвивається неконтрольовано. Якщо ми погодимося, що це московська провокація, тоді це перший доказ гібридної війни проти Польщі і, звісно, проти України.

– Пане Княжицький, з одного боку, важливість двосторонніх українсько-польських стосунків, з іншого – такі заяви Качинського. Україна ж не має виконувати, якщо їх так назвати, ультиматуми.

Микола Княжицький: Ми маємо власних героїв, власну історію і шануємо своїх героїв. Поляки, коли роблять такі заяви, дуже часто лукавлять, тому що шанують і своїх героїв Армії крайової, які вбивали українців, і так званих «проклятих солдатів», які вбивали не лише українців, а й білорусів. Як не було би боляче нам, ми даємо їм право шанувати своїх героїв. І завжди відстоюємо право шанувати власних героїв, особливо зараз. Ми приречені на хороше майбутнє разом.