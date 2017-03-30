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США должны непосредственно участвовать в поиске решения по вооруженному конфликту в Украине. Об этом, выступая в Сенате Соединенных Штатов Америки, заявил бывший представитель Пентагона Майкл Карпентер. Он также считает, что Вашингтон должен усилить военную помощь Киеву.

Бывший представитель Пентагона Карпентер во время слушаний в одном из подкомитетов Сената заявил, что США должны участвовать в переговорах относительно деэскалации и разрешения конфликта и установить четкую дату, когда договоренности должны быть выполнены.

«Мы должны расширить наши программы военных тренингов и предоставить Украине необходимое оборонительное оружие. На дипломатическом уровне США должны остановить передачу полномочий Германии и Франции и принимать непосредственное участие в помощи поиска дорожной карты для имплементации Минских соглашений», – заявил он.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля считает, что в американском истеблишменте не согласны с тем, что администрация Дональда Трампа может всячески самоустраняться от участия в разрешении конфликта в Украине.

«В Соединенных Штатах существует опасение, что администрация Дональда Трампа дистанцируется от переговоров относительно конфликта на Донбассе, делегировав больше полномочий в этом вопросе именно европейским государствам. Поэтому я думаю, что Карпентер именно в этом вопросе высказал свое мнение, опасаясь, что администрация Трампа переложит всю ответственность на европейских партнеров, таких как Германия и Франция в первую очередь», – говорит он.

Специалист центра Digests & Analytics Ukraine Вадим Хомаха отмечает, что в США активные попытки поддержать Украину в противостоянии российской агрессии не прекращаются со времен президента Барака Обамы, но Украине бы самой следовало проявлять большую инициативу. В том числе открыто признать факт агрессии и войны, спровоцированной Россией.

«Именно потому мы имеем сейчас выступления отдельных генералов или бывших руководителей или, например, командующего войсками НАТО в Европе. Он тоже выступил на слушаниях в Конгрессе и сказал, что Украине нужно помогать. И к чему это привело? Ни к чему. Подписали обращение к президенту США конгрессмены из Демократической и Республиканской партий. И к чему это привело? Да ни к чему. Нет реальных попыток со стороны Украины найти решение», – комментирует ситуацию эксперт.

Политический аналитик Сергей Быков уверен, что Украине нужно постараться привлечь США к переговорам, так как это государство, которое может противостоять России.

Я поддерживаю идею, чтобы США были членами переговорной группы, ведь США остаются единственным государством, которое может принудить Россию к выполнению договоренностей

«Я поддерживаю идею, чтобы США были членами переговорной группы, ведь США остаются единственным государством, которое может принудить Россию к выполнению договоренностей. В любом случае, любой конфликт решается за столом переговоров и политико-дипломатический путь был выбран Украиной и поддержан нашими странами-партнерами», – считает Быков.

В начале марта 2017 года готовность присоединения Великобритании и Польши к «нормандскому» или «минскому» формату переговоров относительно военного конфликта на Донбассе в Киеве обсуждали главы министерств иностранных дел Великобритании и Польши. Президент Украины Петр Порошенко поддержал эту инициативу, но высказал мнение, что в любом случае это не должно нарушать «минский формат».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)