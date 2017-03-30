Визнання Росією «документів» бойовиків, впровадження рубля й захоплення підприємств бойовиками на окупованому Донбасі тривожать НАТО

Брюссель – Розбіжності між НАТО й Росією щодо подій усередині та навколо України тривають, тому ця тема була першою в нинішніх дискусіях представників НАТО та дипломатів від Росії. Як заявив за підсумками чергового засідання ради Росія-НАТО керівник Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберґ, бої на сході тривають, спостерігачі почасти самі стають мішенями, але альянс залишатиметься на українському боці.

Україна залишається в НАТО першочерговою темою, що підтвердила нинішня, вже четверта від початку війни та анексії Криму, зустріч між представниками Північноатлантичного союзу і дипломатів від Росії. Незважаючи на колективні зусилля держав-союзниць, кожна з яких мала у Брюсселі на консультаціях свого представника, розбіжності через агресію Росії та її «брязкання зброєю» подолати не вдалося, констатував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Безпекова ситуація в Україні викликає глибоке занепокоєння: порушення режиму припинення вогню на сході України досягли рекордних рівнів, а спостерігачам ОБСЄ не дозволяють робити свою роботу

«Безпекова ситуація в Україні викликає глибоке занепокоєння: порушення режиму припинення вогню на сході України досягли рекордних рівнів, інтенсивні бої тривають, а важке озброєння не було відведене. За повідомленнями ОБСЄ, заборонене «Мінськом» важке озброєння використовується «майже два рази в хвилину», а спостерігачам ОБСЄ не дозволяють робити свою роботу. Вони стикаються з обмеженнями у доступі до ділянок, за які вони мали б відвідати, а іноді навіть самі стають мішенями», –заявив генсекретар НАТО. «Мінськ» здебільшого не виконується, тож представники альянсу вкотре закликали Росію скористатися своїм значним впливом на бойовиків для того, щоб примусити їх виконувати свої зобов’язання в повному обсязі.

Столтенберґ повідомив, що значну тривогу в НАТО викликають визнання Росією «документів», виданих сепаратистами, що засвідчують особу, впровадження рубля і захоплення підприємств. Водночас країни-союзниці знову заявили про свою рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Обміни Росія-НАТО «в дусі прозорості»?

Другою великою темою ради Росія-НАТО були консультації щодо висловлених Росією побоювань через розміщення ротаційних батальйонів альянсу в Польщі, Естонії, Латвії та Литві. Представники НАТО, в свою чергу, хотіли прояснення ситуації навколо навчань російських збройних сил «Захід» і «Кавказ», а також російськими військовими маневрами в Криму. Як відомо, суперечності між НАТО й Росією поглиблені також нещодавнім розміщенням тактичних ракетних комплексів «Іскандер» в Калінінградській області. Вочевидь, ця тема теж була на столі Росії та НАТО 30 березня.

Керівник альянсу Столтенберґ, зі свого боку, висловлює сподівання надалі на прозорі обміни з росіянами щодо інформування про зміст запланованих військових навчань.

«Сьогодні ми зробили ще один крок до обміну даними щодо наших військових структур, – повідомив він. – Росія дала коротку інформацію щодо своїх трьох нових дивізій, розміщених у її Західному військовому окрузі. А союз НАТО представив коротку інформацію про чотири бойові батальйони, які ми розгортаємо в Польщі та країнах Балтії. Сподіваюся, що подібні брифінги будуть продовжуватися в дусі прозорості».

Комісія Україна-НАТО розгляне безпеку, реформи й надішле «потужний сигнал»

Після анексії Росією українського Криму й підтримки бойовиків на Донбасі, НАТО «заморозило» все військове співробітництво з Москвою, але не припинило діяльності дипломатичних каналів. Минулого року відбулося три засідання комісії Росія-НАТО на рівні дипломатів.

Під час всіх попередніх засідань ради Росія-НАТО на рівні дипломатів сторони так і не досягли порозуміння.

У п’ятницю протягом зустрічі голів натовських дипломатичних відомств у штаб-квартирі альянсу відбудеться засідання комісії Україна-НАТО, на якому, як зазначають натовські джерела, буде надіслано «потужний сигнал незмінної підтримки України на тлі російської агресії».

Розглянувши за участі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна безпекову ситуацію, у Брюсселі також проаналізують поступ у реформуванні української армії й подальшу технічну підтримку, на кшталт надання на цьому тижні захисних радіосистем та обладнання для розмінувань та припинення вибухів на артилерійських складах у Харківській області.