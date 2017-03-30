Словацьке агентство TASR розірвало контракт із російським «Спутніком» під шквалом критики

Провідне інформаційне агентство Словаччини TASR було змушене розірвати контракт із російським пропагандистським агентством «Спутнік» (Sputnik), який було підписано напередодні. Проте сам факт підписання угоди з ресурсом російської пропаганди викликав у Словаччині чималий скандал у медіальних колах.

Як повідомило агентство TASR, воно розірвало стосунки з російським «Спутніком» і вичистило зі своїх серверів усі повідомлення, які воно брало від кремлівського пропагандистського ресурсу протягом часу, коли тривала угода.

Проте для словацьких оглядачів не так факт розірвання, як факт підписання контракту з російським «Спутніком» став приводом для серйозної критики на адресу головного інформаційного агентства країни, TASR.

Жорстка критика керівництва громадського інформаційного агентства лунає і з вуст опозиції. Члени парламенту від опозиції вимагають викликати керівника TASR Ярослава Резніка на засідання комітету з питань культури і ЗМІ.

«Викликає жаль той факт, що провідне агентство, яке фінансується з громадських грошей, було спроможним взагалі таку угоду укласти, і воно б собі далі працювало, якби про це не стало відомо», – пише словацький коментатор Петер Морвай у газеті Dennik.sk.

Або керівництво TASR не може розрізнити між новинами і пропагандою навмисної брехні, або пропаганда режиму Путіна йому близька

На його думку, це свідчить про дві можливості. «Або керівництво TASR не може розрізнити між новинами і пропагандою навмисної брехні, або пропаганда режиму Путіна йому близька. У будь-якому випадку, це керівництво там не має, що робити», – різко резюмує словацький оглядач.

Він вважає, що це сталося тому, що саме агентство є сервільним стосовно словацької влади. Через це, зокрема, на думку оглядача, словацькі інституції не мають можливості протистояти російській пропаганді.

Як наголошує інший словацький коментатор Владімір Шіндл, Sputnik існує у майже 30 мовних версіях, фінансується російською державою і служить неприхованим рупором пропаганди Кремля.

Критики звертають увагу на повідомлення про «зомбі», які воюють на Донбасі

Натомість керівник TASR Ярослав Резнік пояснював цінність угоди тим, що словацьке агентство отримувало доступ до бази даних російського агентства, і таким чином могло самостійно вирішувати, що було правдивим повідомленням, а що ні.

Проте критиків це пояснення явно не влаштовувало. Адже повідомлення про те, що в Україні воюють «зомбі», які, за словами бойовиків угрупування «ДНР», продовжують воювати і після пострілу в голову, які публікує Sputnik як новини, мало б знищити репутацію будь-якого інформаційного агентства.

Sputnik з’явився на початку 2015 року і не має словацької версії, тож словацьке агентство мало користуватися чеською версією російської пропаганди.

У Чехії зі «Спутніком» знайомі вже кілька років і аналітики вважають, що будь-яка фора співпраці з ним є небезпечною, адже вона легітимізує кремлівський ресурс як джерело інформації.

Директор празького дослідницького центру «Європейські цінності» Якуб Янда висловив жаль з приводу того, що чеський посол у Москві дає інтерв’ю «Спутніку».

Чим займається чеський посол у Москві Владімір Ремек? Колаборує зі «Спутніком»

«Чи ви не знаєте, чим займається чеський посол у Москві Владімір Ремек? Колаборує зі «Спутніком». Це, мабуть, перший приклад, коли посол Чехії дав інтерв’ю цьому інструменту військові доктрини російської Федерації. Кращої легітимізації для своїх інструментів брутальної пропаганди Кремль не міг би собі уявити. Так низько наша дипломатія ще не падала», – пише Янда на своїй сторінці в мережі Facebook.

Тим часом сам Sputnik повідомив, що словацьке агентство розірвало контракт із ним «під тиском влади».

«Важливо наголосити, що протягом переговорів щодо укладання контракту зі «Спутніком» керівництво TASR не висловлювало жодних сумнівів у надійності та професійності агентства», – заявив Sputnik у своєму повідомленні. Він наполягає, що дотримується усіх європейських законів, а перешкоджання його діяльності якраз і є «несправедливістю».

Крім Словаччини, Sputnik відчуває проблеми у Латвії, де було заблоковано його місцевий вебсайт, та в Естонії, чиє керівництво рекомендувало державним чиновникам не спілкуватися зі «Спутніком», скаржиться Sputnik.