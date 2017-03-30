Росія гірша за КНДР – режисер Манський на врученні премії «Ніка-2017»

Промови лауреатів під час урочистого вручення нагород Російської академії кіноматографічних мистецтв у Москві не показав жоден федеральний канал. Чимало з них, виходячи на сцену, говорили про очевидні на сьогодні проблеми Росії, які замовчує нинішня влада, ситуацію з політв’язнями та утиски опозиції. Хтось натякав, а хтось і доволі відверто висловлювався про мітинги, що прокотилися країною 26 березня і при цьому не потрапили в ефір державних ЗМІ.

Церемонія вручення російської кінопремії «Ніка» не обійшлася без шпаркого слівця. Отримуючи нагороду за свій документальний фільм про будні мешканців Північної Кореї «В променях сонця», режисер Віталій Манський сказав, що Росія «гірша за КНДР».

«Мене запитують часто, бо я все ж таки був у Північній Кореї: вони схожі на нас – на Росію сьогоднішню? І я відповідаю: ні, не схожі. Так, дійсно, в Північній Кореї абсолютно немає свободи, абсолютно немає взагалі сенсу життя. Так, ми поки ще не такі. Але їм ця країна такою дісталася, вони просто народилися в ній, прийняли її ось такою. Вони не можуть її змінити. А ми, друзі мої, нашу країну самі проc****» – резюмував Манський.

Названий відкриттям року за роботу над фільмом про цинічного банківського працівника «Колектор» режисер Олексій Красовський закликав аудиторію підтримати тих, хто у неділю вийшов на вулиці, і зокрема тих, кого затримали.

За руки, за ноги хапали дівчат, школярок і тягли кудись. Грубо. Це було насилля

Про сплеск народного спротиву 26 березня згадував і режисер Олександр Сокуров, якому дісталася премія в номінації «Честь та гідність». Через власні політичні погляди, зауважив він, був змушений працювати над своїм останнім фільмом за кордоном. У своєму зверненні до публіки Сокуров попросив російську державу «не починати громадянської війни» зі школярами та студентами, які приєдналися до акції, почути їх, та ухвалити закон, що «заборонятиме доторкатися до жінок, які беруть участь в акціях».

«Якщо ви бачили, що відбувалося у неділю, то ви бачили, як багато було цих жертв, коли за руки, за ноги хапали дівчат, школярок і тягли кудись. Грубо. Це було насилля. Ми багато разів впродовж багатьох років казали: А де ж ви, студенти? Де ви, школярі? Ви помічаєте, що ви всередині країни? Ви помічаєте, що відбувається? Було мовчання, їх не було. І ось вони з’явилися», – зазначив Сокуров.

Сокуров також наголошував на необхідності звільнення українського режисера Олега Сенцова, якого засудили на 20 років ув’язнення і відправили відбувати термін у Сибір. Про політичних в’язнів говорила Олена Коренєва, яка отримала нагороду як найкраща актриса другого плану.

Російська щоденна газета «Московский комсомолец» назвала критику російських діячів культури під час вручення кінопремії «повстанням інтелігенції».

Як і мітинги 26 березня, так і згадані промови в ефір російських телеканалів не потрапили.

Раніше спікер Ради федерації Росії Валентина Матвієнко висловила переконання, що влада не повинна «робити вигляд, що нічого не відбувається».