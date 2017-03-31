Юрій Луценко може піти в прем'єри (огляд преси)

Петро Порошенко продовжує концентрувати владу в своїх руках, переставляючи фігури на шахівниці, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що хитромудрий «хід Шокіним» може бути одночасною психічною атакою як на Гройсмана, який останнім часом позиціонує себе відносно самостійним політиком, так і на Луценка, котрий перестав повністю задовольняти президента. Цих двох гравців він триматиме на короткій шворці, аби кожен із них – і генпрокурор, і прем’єр-міністр – чітко знали своє місце. Докладніше йдеться у статті «Комедія в трьох актах».

Свій генпрокурор – це єдиний шанс для Порошенка залишитися при владі, переконує «Газета по-українськи». Зважаючи, що Юрій Луценко не виконує тих функцій, які хотів від нього президент, а саме: недостатньо переслідує його опонентів, президент вирішив сприяти Шокіну знову сісти в генпрокурорівське крісло. Хоча, газетярі не виключають, що Юрій Луценко може піти в прем'єри, а Володимир Гройсман почне розбудовувати партію.

Днями The Guardian повідомила, що через британські банки пройшло близько 740 мільйонів доларів із коштів, які відмивали представники російських кримінальних структур та ФСБ. Про те, як російські можновладці відмивають гроші за допомогою британських фінустанов, розповідає газета «День» у матеріалі «Глобальна пральня».

Цього року урядовці вкотре обіцяють провести пенсійну реформу, зазначає газета «Голос України». Нині абсолютна більшість пенсіонерів (78,9%) отримують виплати близько 2 тисяч гривень. Водночас держава щороку збільшує дотації до Пенсійного фонду. Нині вони становлять уже половину його кошторису – 141 мільярд гривень. Тож цього разу автори реформ обіцяють не лише «косметику» солідарної системи у вигляді скасування пільг різного роду службовцям, а й паралельно запровадити ще одну – накопичувальну. Докладніше про неї парламентська газета розповідає в статті «Накопичувальна пенсійна система: за і проти».

Газета «Україна молода» стверджує, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду значною мiрою з'явився за рахунок спецпенсій. Певним категоріям людей держава сплачує високі пенсії, що суттєво відрізняються від мінімального розміру. Приміром, є люди, які отримують щомісяця десять тисяч гривень, а є такі, хто має й по 40-50 тисяч гривень. Про те, чи завжди такі пенсії є заслуженими, йдеться в статті «Живуть же люди!».