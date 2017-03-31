Електрики в Авдіївці немає півтори доби – ДСНС

Станом на 7:00 31 березня централізоване електропостачання міста Авдіївка Донецької області відсутнє. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 8 генераторів різної потужності). Вирішується питання щодо відновлення електропостачання», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Як повідомив увечері 30 березня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, «після отримання режиму тиші бригади електромонтажників пройшли вздовж лінії електропостачання і не змогли встановити місць пориву ЛЕП». «На нараді було вирішено запрошувати режим тиші і на завтра (тобто 31 березня – ред.), щоб електромонтажники ліквідували ці місця розпушення», – вказав очільник Донеччини.

29 березня у штабі української воєнної операції на Донбасі повідомили, що близько 19:00 того дня місто Авдіївка Донецької області у черговий раз залишилося без електропостачання.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло- та електропостачання через обстріли.