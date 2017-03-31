«Автономія» і подвійне громадянство. Лідери України й Угорщини поговорили – кожен про своє

Президент України Петро Порошенко висловив прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану занепокоєність з приводу заяв угорських політиків щодо створення автономії для угорських меншин за кордоном. Їхня зустріч пройшла у рамках участі у рамках саміту Європейської народної партії на Мальті. У свою чергу, угорська сторона запропонувала обговорити підписання угоди щодо подвійного громадянства для угорців, що проживають в Україні. За словами експертів, такі неузгоджені звіти про одну й ту саму зустріч свідчать про брак порозуміння з приводу обговорюваних питань.

В ході зустрічі з угорським прем’єром Віктором Орбаном Петро Порошенко висловив занепокоєння заявами угорських урядовців про створення окремих територіальних автономій, повідомляє прес-служба президента України.

Раніше угорських віце-прем’єр-міністр Жолт Шем’єн виступив із заявою за автономію для угорських меншин за кордоном. У зв’язку з цим до Міністерства закордонних справ України запросили посла Угорщини.

Між тим, угорський новинний портал Hungarytoday повідомляє, що прем'єр-міністр Угорщини обговорив із президентом України питання про подвійне громадянство для етнічних угорців, як і проживають в Україні.

Переговори з розрахунком на виборців

В обох повідомленнях йдеться про те, що прем’єр-міністр Угорщини наголосив на підтримці територіальної цілісності України. Але щодо інших обговорюваних питань такі різні звіти про зміст розмови свідчать про брак консолідованої позиції.

«Могли в ході обговорення зачепити теми і про автономію угорську на Закарпатті, і про подвійне громадянство. Але ж, обговорення і одного й іншого могло відбуватися в негативному контексті. Проте, з приводу одного питання хотів висвітлити свою позицію Порошенко, з приводу іншого – хотів Орбан. В невигідному світлі вони не хочуть постати перед своїми виборцями», – припускає дипломат, голова організації «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко.

За його словами, питання про створення угорської автономії навряд чи стане актуальним. Натомість, у разі подальшого зближення України з ЄС, тема подвійного громадянства у перспективі може набути злободенності.

«Враховуючи той факт, що ми намагаємося рухатися до Європейського союзу, ця тема рано чи пізно стане для України дуже актуальною. І такі консервативні підходи, як «одне громадянство, а за інші – караємо» – не приживуться. Тому що концепція європейського громадянства зовсім інше передбачає», – вважає Богдан Яременко.

Утім найближчим часом, а надто в умовах збройного конфлікту на Донбасі, тема подвійного громадянства навряд чи порушуватиметься.

У свою чергу, радник угорського прем’єра з українських питань, колишній народний депутат та екс-голова Партії угорців України Міклош Ковач утримався від коментарів з цього приводу.

«Я не маю повноважень говорити від імені угорської громади – це компетенція нинішнього керівництва організації. А як радник, тим більше не можу», – сказав він Радіо Свобода.

Велика угорська громада – близько 150 тисяч осіб – проживає в чотирьох районах Закарпатської області на кордоні з Угорщиною.