Батальйон «Донбас-Україна» зайняв позиції поблизу Новолуганського, що на Донеччині, і саме місто лише в грудні 2016 року. До цього населений пункт був в «сірій зоні», ще раніше – під контролем проросійських бойовиків. З позицій українських військових тут у бінокль можна роздивитися прапори проросійських бойовиків: на одній будівлі висить стяг російських десантників, а на іншій – Радянського союзу. Командир взводу на псевдо «Авер» каже, що проти них воюють і місцеві сепаратисти, і російські регулярна армія. Головним критерієм ще з 2014 року бійці вважають влучність пострілів.