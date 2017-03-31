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31 Березень 2017, Київ 15:08
Відео

Новолуганський напрямок: на позиціях бойовиків – прапори СРСР та російських військових (відео)

Новолуганський напрямок: на позиціях бойовиків – прапори СРСР та російських військових (відео)
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Батальйон «Донбас-Україна» зайняв позиції поблизу Новолуганського, що на Донеччині, і саме місто лише в грудні 2016 року. До цього населений пункт був в «сірій зоні», ще раніше – під контролем проросійських бойовиків. З позицій українських військових тут у бінокль можна роздивитися прапори проросійських бойовиків: на одній будівлі висить стяг російських десантників, а на іншій – Радянського союзу. Командир взводу на псевдо «Авер» каже, що проти них воюють і місцеві сепаратисти, і російські регулярна армія. Головним критерієм ще з 2014 року бійці вважають влучність пострілів.

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