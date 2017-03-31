Сенат: Путін особисто ініціював кампанію з підриву виборів у США

Слуханням сенатського комітету з питань розвідки 30 березня ще до початку пророкували високий градус розмови.

«Президент Росії Володимир Путін особисто ініціював кампанію з підриву наших виборів», – заявив заступник голови сенатського комітету з розвідки Марк Ворнер.

Ворнер повідомив про втручання російських хакерів у виборчий процес, а саме про викрадення інформації із серверу Демократичні партії. Мовляв, саме витік інформації із цього комп’ютера підірвав політичні рейтинги Гілларі Клінтон. Експерти додають: хакерські атаки та пропаганда – усе це сучасний підхід Росії до міжнародних справ.

«Ми бачимо суцільний обман, дезінформацію, перебільшення фактів, що в результаті виходить більш переконливим. Трансляція каналу Russia Today та інтернет-тролі – це все сьогодні інтегрована частина закордонної політики Росії», – каже директор програми Росії та Євразії фонду Карнегі Юджін Румер.

Дезінформацію та пропаганду Росія використовує, як інструмент, зброю, яка націлена на підрив демократичних цінностей і дійсно впливає на формування політичного вибору та стратегії країн-сусідів.

«Чи Росія колись, хоча я знаю на це відповідь, проводила подібні кампанії в інших країнах, аби вплинути та підвищити шанси на перемогу одного з кандидатів?», – риторично запитала сенатор США Даян Файнстайн.

«Так, думаю, треба подивитися у нещодавнє минуле. Наприклад, Україні 2014 року та іншим країнам східної Європи – британський Brexit – теж не завадило б дослідити чи є там російський слід. Ну, і сьогодні усі вибори в Європі – у Франції й Німеччині», – зазначив представник Науково-дослідного інституту з питань національної безпеки Клінтон Воттс.

Втручання у виборчий процес тієї чи іншої країни не є основною метою Кремля, головне для них – це підривати довіру громадян до демократії, створити хаос, плутанину, а потім на цьому тлі пропагувати цінності, які пропагує Кремль.

«Вони (росіяни – ред.) так само намагалися вплинути на результати політичної боротьби у Європі під час та після Другої світової війни, росіяни були союзниками і в той же час планували підірвати демократичні та ліберальні партії, у тому числі і в США», – переконаний професор Джорджтаунського університету Рой Годсон.

Повернення Росії на міжнародну арену – це реванш після програшу у Холодній війні. Хоча їхні збройні сили останнім часом зазнали серйозної реорганізації, і з потужністю НАТО їм не зрівнятися, говорять експерти.

«Російську армію неможливо порівнювати із силами НАТО, війна між НАТО і Росією була би актом обопільного самогубства і Кремль до цього не готовий», – констатував Юджін Румер.

Єдиний можливий сценарії перемоги Росії, кажуть експерти, це розпад НАТО та Європейського союзу – власне те, що вони і намагаються зробити шляхом дезінформації та втручання у вибори.