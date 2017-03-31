На Поштовій площі в Києві, неподалік набережної Дніпра активісти громадського руху «Екоцентр», велосипедисти та інші небайдужі містяни утворили живий банер. Словом «Вільні» вони закликати київську владу та самих містян звільнити місто від засилля автомобілів. Кияни вимагають можливості вільно пересуватись пішки, їздити на велосипедах, звільнити смуги для громадського транспорту. Такі акції відбувалися протягом березня у 36 країнах світу в рамках міжнародної ініціативи Break Free.