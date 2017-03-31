Дорогі дороги («СХЕМИ» | ВИПУСК №125)

Дорогі дороги

Якість доріг – дзеркало держави. Показник рівня її добробуту і достатку. Або бідності й корумпованості. Чому місцями українські дороги – це національний сором? Чому брак грошей у бюджеті не заважає їх красти? Всеукраїнську проблему з ремонтом доріг ми почали досліджувати зі столиці. Катерина Каплюк інспектувала київські дороги.

Метод Ковальчука: маєток в Царському селі за безцінь

Царське село на столичному Печерську – елітний приватний сектор для українських багатіїв. Земля тут найдорожча у Києві. Тут мешкають бізнесмени та політики, має землю навіть президент Петро Порошенко та його давній друг Ігор Кононенко. Нещодавно на ділянку неподалік поклала око родина ще одного соратника президента – заступника голови його адміністрації Віталія Ковальчука. Але методи отримання цієї дорогоцінної землі викликають чимало питань з точки зору закону. Детальніше – в розслідування Максима Савчука.