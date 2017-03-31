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Группировка «ЛНР» зовет обратно в Луганск творческие коллективы, выехавшие из не подконтрольного Украине города. Объясняют это реализацией гуманитарной программы по «воссоединению народа Донбасса». После отказа Луганского областного академического музыкально-драматического театра участвовать в фестивале «Госпожа удача», который пройдет в апреле в Луганске, новое приглашение получила выехавшая филармония. По словам ее директора Игоря Шаповалова, у коллектива действительно в планах масштабный гастрольный тур, но ехать на территорию, которая нынче под контролем группировки «ЛНР», музыканты не собираются.

Луганская областная филармония выехала из родного города в 2014 году. Без инструментов и неполным коллективом им пришлось заново начинать свою деятельность в Северодонецке. И уже здесь завоевывать сердца слушателей. За 10 месяцев симфонический оркестр вышел на свой прежний уровень – гастроли по Украине и Европе. А спустя 2,5 года на сепаратистском сайте появилась информация, что выехавшую филармонию зовут с гастролями в Луганск.

«В рамках принятой руководством Луганской и Донецкой «народных республик» гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса приглашаем ваш симфонический оркестр и солистов-вокалистов осуществить гастрольный тур по городам и районам «ЛНР» в мае 2017 года. Луганская академическая филармония берет на себя все расходы, за исключением транспортных», – цитирует сепаратистский сайт «ЛИЦ» приглашение от имени двойника филармонии, оставшегося в неподконтрольном Луганске.

Никакого письма не получали и впервые от «Донбасс.Реалий» слышат о приглашении в Луганск, говорит директор филармонии Игорь Шаповалов. Но в любом случае ехать в город, пока он под контролем группировки «ЛНР», никто не собирается.

«Как только в Луганске появится украинский флаг, мы, наверное, одни из первых туда поедем. У нас большая часть коллектива – это переселенцы. А ехать непонятно куда и непонятно зачем нет никакого желания», – говорит Игорь Шаповалов.

Такое решение огорчит многих музыкальных ценителей, говорит луганчанка Татьяна. До военного конфликта на востоке Украины она не пропускала ни одного большого концерта Луганского симфонического оркестра. Приучила к такой музыке и своих детей.

Сейчас же на концерты в Луганске не ходит. Говорит: не то.

Специально ездила в Северодонецк на концерт любимого оркестра. Ощутимая разница и уровень

«Для меня всегда музыкальный вечер в филармонии – это был настоящий праздник. Столько эмоций! Набиралась позитивной энергетики на полтора года вперед! А сейчас приходишь и понимаешь, что раньше было лучше. Даже специально ездила в Северодонецк на концерт любимого оркестра. Ощутимая разница и уровень – каждое выступление там было с любовью», – говорит луганчанка.

В апреле у Луганской филармонии, которая выехала в Северодонецк, – гастроли по городам Австрии. Коллектив пригласили на мероприятия, посвященные 25-летию дипломатических отношений Украины и Австрии. За две недели симфонический оркестр даст 5 концертов.

А для «культурных деятелей» группировки «ЛНР» это уже второй отказ в визите за неделю. Ранее директор Луганского областного академического музыкально-драматического театра Сергей Дорофеев отказался участвовать в фестивале «Госпожа удача». И назвал символичным то, что письмо от организаторов попало в папку «Спам».

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)