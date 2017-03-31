(Друкуємо мовою оригіналу)
Группировка «ЛНР» зовет обратно в Луганск творческие коллективы, выехавшие из не подконтрольного Украине города. Объясняют это реализацией гуманитарной программы по «воссоединению народа Донбасса». После отказа Луганского областного академического музыкально-драматического театра участвовать в фестивале «Госпожа удача», который пройдет в апреле в Луганске, новое приглашение получила выехавшая филармония. По словам ее директора Игоря Шаповалова, у коллектива действительно в планах масштабный гастрольный тур, но ехать на территорию, которая нынче под контролем группировки «ЛНР», музыканты не собираются.
Луганская областная филармония выехала из родного города в 2014 году. Без инструментов и неполным коллективом им пришлось заново начинать свою деятельность в Северодонецке. И уже здесь завоевывать сердца слушателей. За 10 месяцев симфонический оркестр вышел на свой прежний уровень – гастроли по Украине и Европе. А спустя 2,5 года на сепаратистском сайте появилась информация, что выехавшую филармонию зовут с гастролями в Луганск.
«В рамках принятой руководством Луганской и Донецкой «народных республик» гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса приглашаем ваш симфонический оркестр и солистов-вокалистов осуществить гастрольный тур по городам и районам «ЛНР» в мае 2017 года. Луганская академическая филармония берет на себя все расходы, за исключением транспортных», – цитирует сепаратистский сайт «ЛИЦ» приглашение от имени двойника филармонии, оставшегося в неподконтрольном Луганске.
Никакого письма не получали и впервые от «Донбасс.Реалий» слышат о приглашении в Луганск, говорит директор филармонии Игорь Шаповалов. Но в любом случае ехать в город, пока он под контролем группировки «ЛНР», никто не собирается.
«Как только в Луганске появится украинский флаг, мы, наверное, одни из первых туда поедем. У нас большая часть коллектива – это переселенцы. А ехать непонятно куда и непонятно зачем нет никакого желания», – говорит Игорь Шаповалов.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Такое решение огорчит многих музыкальных ценителей, говорит луганчанка Татьяна. До военного конфликта на востоке Украины она не пропускала ни одного большого концерта Луганского симфонического оркестра. Приучила к такой музыке и своих детей.
Сейчас же на концерты в Луганске не ходит. Говорит: не то.
Специально ездила в Северодонецк на концерт любимого оркестра. Ощутимая разница и уровень
«Для меня всегда музыкальный вечер в филармонии – это был настоящий праздник. Столько эмоций! Набиралась позитивной энергетики на полтора года вперед! А сейчас приходишь и понимаешь, что раньше было лучше. Даже специально ездила в Северодонецк на концерт любимого оркестра. Ощутимая разница и уровень – каждое выступление там было с любовью», – говорит луганчанка.
В апреле у Луганской филармонии, которая выехала в Северодонецк, – гастроли по городам Австрии. Коллектив пригласили на мероприятия, посвященные 25-летию дипломатических отношений Украины и Австрии. За две недели симфонический оркестр даст 5 концертов.
А для «культурных деятелей» группировки «ЛНР» это уже второй отказ в визите за неделю. Ранее директор Луганского областного академического музыкально-драматического театра Сергей Дорофеев отказался участвовать в фестивале «Госпожа удача». И назвал символичным то, что письмо от организаторов попало в папку «Спам».
(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)
FACEBOOK КОМЕНТАРІ