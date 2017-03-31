Росія готується до нового вторгнення в Україну? (Світова преса)

Американський військовий аналітик попереджає про загрозу нової військової ескалації на пострадянських теренах перед президентськими виборами в Росії 2018 року; Україна програє війну сміттю; 3 квітня МВФ буде вирішувати, чи фінансувати Україну, економіка якої щойно почала відновлюватися після глибокої кризи, серед передумов – боротьба з корупцією. Про це, серед іншого, пишуть про Україну за кордоном.

Стівен Бланк, колишній професор Коледжу сухопутних сил, співробітник Американської зовнішньополітичної ради, вважає, що Росія може готуватися до нового вторгнення в Україну, Білорусь чи навіть на Кавказ. Американський експерт звертає увагу на те, що у 2016 році Росія створила 25 нових дивізій і 15 бригад, збільшивши особовий склад лише на 10 тисяч. Це може означати, що Росія готується до широкомасштабної війни за радянською моделюю, коли створені «скелети» військових одиниць наповнюються під час масової мобілізації.

По-друге, впродовж 2016-2017 років Москва створила нові танкові армії і нові дивізії і розмістила їх вздовж кордону з Україною. Крім цього, ближче до України перевели і штаб-квартиру 20-ої російської армії, яка раніше базувалася у Воронежі, а механізовані бригади, які були розташовані поруч з Казахстаном і в басейні Волги, тепер розміщені менш ніж за 50 кілометрів від українського кордону. Березень 2017 року особливо тривожний – пише Стівен Бланк на шпальтах сайту аналітичного центру «Атлантична рада» – останнє переміщення російської техніки, на його думку, може загрожувати і Україні, і Білорусі.

Американський військовий експерт вважає, що в російського президента Володимира Путіна вичерпуються можливості для внутрішньополітичних маневрів, тому, можливо, він захоче створити причину для масової мобілізації напередодні президентських виборів 2018 року, намагаючись підкреслити статус Росії як «наддержави».

На проблему утилізації відходів в Україні звертає увагу агентство «Блумберг» у статті «Тліючі кургани сміття перешкоджають відновленню України». Держава, яку роздирає війна, також тоне в смітті, пишуть автори статті. Вони зауважують, що на звалищі на околицях Львова назбиралося стільки сміття, що воно може покрити і весь окупований Крим, і території, які утримують сепаратисти на Донбасі.

Україна утилізує лише 4 відсотки відходів, для порівняння, у державах ЄС – в середньому 39 відсотків. При чому 95 відсотків відходів в Україні закопують у землю, одну з найродючіших у Європі, в ЄС цей показник – 45 відсотків. Такі методи шкідливі для довкілля, до того ж, більшість сміттєзвалищ в Україні вже віджили своє, тому загроза екологічної катастрофи дуже велика, попереджають експерти.

Українці платять дуже мало за утилізацію відходів, приблизно трохи більше від долара за родину з чотирьох осіб. Хоча Україна має рівень життя один з найнижчих у Європі, цього надто мало, вважає Європейський банк реконструкції і розвитку.

Уряд, який намагається протриматися при владі і який погруз в інституційній корупції, не може підняти податки, щоб фінансувати інфраструктурні проекти і залучити сучасні технології, щоб подолати проблему відходів, говорить з цього приводу Василь Астров, старший економіст віденського Інституту міжнародних економічних досліджень. Водночас в Україні поширені нелегальні схеми, а фірми, які намагаються вести бізнес з утилізації відходів, вимушені боротися за існування, зауважує видання «Блумберг».

«Україна програє війну сміттю»

Газета західних ділових кіл «Файненшал Таймс» звертає увагу на те, що 3 квітня МВФ буде вирішувати, чи надати Україні черговий транш у розмірі мільйон доларів. Перед цією зустріччю Національний банк України понизив свої очікування цьогорічного економічного зростання з 2,8 відсотка до 1,9, пояснюючи це «наслідками торговельної блокади», МВФ також мав оцінити наслідки згортання торгівлі. Минулого року українська економіка піднялася на 2,3 відсотка, а до того протягом двох років показники скоротилися на 17 відсотків, після того як Росія окупувала Крим і підтримала сепаратистів на індустріальному сході України.

Економісти, думку яких наводить «Файненшал Таймс», вважають, що стійке зростання української економіки залежить від спроможності прискорити структурні реформи, пов’язані з програмою МВФ. Як зауважує британське видання, щоб отримати допомогу фонду, українська влада пообіцяла реформувати неефективну пенсійну систему, сформувати ринок землі і долати корупцію.

Польська «Газета Виборча» інформує про те, що в Україні затримали двох жителів Києва, які під організували перекриття дороги до кордону з Польщею на Львівщині під гаслами захисту польської меншини. Поліція, опитавши близько ста свідків, з’ясувала, що серед демонстрантів не було поляків.

Це сталося 29 березня, того ж дня, як невідомі обстріляли з гранатомета польське консульство в Луцьку.

Видання наводить позицію України, що за провокацією стоїть Росія.