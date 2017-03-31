В Одесі проводять обшук у компанії «Тедіс Україна», яка є дистриб’ютором тютюнових виробів. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про «викриття схеми особливо великого ухиляння від сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, у тому числі – для фінансування тероризму». Луценко також додав, що дійсним власником компанії є російський олігарх Ігор Кесаєв. У самій же «Тедіс Україна» стверджують, що серед її прямих чи опосередкованих власників «немає ані російських компаній, ані громадян Росії».