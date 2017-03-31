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31 Березень 2017, Київ 16:38
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Обшук в одеській компанії, яку Луценко звинувачує у фінансуванні тероризму (відео)

Обшук в одеській компанії, яку Луценко звинувачує у фінансуванні тероризму (відео)
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В Одесі проводять обшук у компанії «Тедіс Україна», яка є дистриб’ютором тютюнових виробів. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про «викриття схеми особливо великого ухиляння від сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, у тому числі – для фінансування тероризму». Луценко також додав, що дійсним власником компанії є російський олігарх Ігор Кесаєв. У самій же «Тедіс Україна» стверджують, що серед її прямих чи опосередкованих власників «немає ані російських компаній, ані громадян Росії».

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