На Донеччині внаслідок вибуху автомобіля загинув очільник контррозвідки

У Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш. Його автомобіль підірвався у центрі міста, на перетині вулиці Кафайської та проспекту Металургів. Прокуратура області говорить про «теракт».
Як розповіли очевидці події, автомобіль «Тойота», за кермом якого перебував Олександр Хараберюш, вибухнув, рушивши з місця. Вибух був потужний – у навколишніх будинках затрусилися стіни й повилітали шибки. Від отриманих травм Олександр Хараберюш помер на місці.
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Генпрокурор України Юрій Луценко зазначив, що «співробітник СБУ втратив ноги й помер від знекровлення у кареті швидкої допомоги».
Голова СБУ Василь Грицак заявив, що «СБУ зробить все, щоб знайти й покарати винних». «Борги ми віддаємо швидко», – додав він.
За його словами, у покійного Олександра Хараберюша залишилося двоє дітей, молодшій дочці – 2 роки. «Родина нашого співробітника отримає від СБУ підтримку. Ми не залишаємо своїх у біді», – наголосив Грицак.
Прокуратура Донецької області кваліфікує вибух автомобіля в Маріуполі, в результаті якого загинув співробітник управління Служби безпеки України в регіоні, як «теракт».
Як повідомили в прокуратурі, на місці вибуху працює слідчо-оперативна група у складі співробітників СБУ, прокуратури і Нацполіції. Також працюють вибухотехніки, які мають визначити пристрій, за допомогою якого підірвали автомобіль, додали у прокуратурі.
У Маріуполі значно посилені заходи безпеки – на блокпостах та в самому місті, у результаті чого на основних маріупольських магістралях виникли затори. Поліція просить людей із розумінням ставитися до дій правоохоронців. «Особовий склад піднятий по тривозі, посилено роботу як на стаціонарних блокпостах, так і сформовані інші – мобільні пости, для того, щоб оперативно перекрити територію міста, можливі шляхи відходу зловмисників, і для того, щоб у місті серед населення не було паніки», – зазначив Віталій Невгад, виконувач обов’язків начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області.
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