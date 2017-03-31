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31 Березень 2017, Київ 19:36
Політика

На Донеччині внаслідок вибуху автомобіля загинув очільник контррозвідки

Місце вибуху автомобіля, внаслідок якого загинув начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш, Маріуполь, 31 березня 2017 року

Місце вибуху автомобіля, внаслідок якого загинув начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш, Маріуполь, 31 березня 2017 року

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У Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш. Його автомобіль підірвався у центрі міста, на перетині вулиці Кафайської та проспекту Металургів. Прокуратура області говорить про «теракт».

Як розповіли очевидці події, автомобіль «Тойота», за кермом якого перебував Олександр Хараберюш, вибухнув, рушивши з місця. Вибух був потужний – у навколишніх будинках затрусилися стіни й повилітали шибки. Від отриманих травм Олександр Хараберюш помер на місці.

Через підрив авта в Маріуполі загинув співробітник СБУ (відео)
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Генпрокурор України Юрій Луценко зазначив, що «співробітник СБУ втратив ноги й помер від знекровлення у кареті швидкої допомоги».

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що «СБУ зробить все, щоб знайти й покарати винних». «Борги ми віддаємо швидко», – додав він.

За його словами, у покійного Олександра Хараберюша залишилося двоє дітей, молодшій дочці – 2 роки. «Родина нашого співробітника отримає від СБУ підтримку. Ми не залишаємо своїх у біді», – наголосив Грицак.

Василь Грицак

Василь Грицак

Прокуратура Донецької області кваліфікує вибух автомобіля в Маріуполі, в результаті якого загинув співробітник управління Служби безпеки України в регіоні, як «теракт».

Як повідомили в прокуратурі, на місці вибуху працює слідчо-оперативна група у складі співробітників СБУ, прокуратури і Нацполіції. Також працюють вибухотехніки, які мають визначити пристрій, за допомогою якого підірвали автомобіль, додали у прокуратурі.

У Маріуполі значно посилені заходи безпеки – на блокпостах та в самому місті, у результаті чого на основних маріупольських магістралях виникли затори. Поліція просить людей із розумінням ставитися до дій правоохоронців. «Особовий склад піднятий по тривозі, посилено роботу як на стаціонарних блокпостах, так і сформовані інші – мобільні пости, для того, щоб оперативно перекрити територію міста, можливі шляхи відходу зловмисників, і для того, щоб у місті серед населення не було паніки», – зазначив Віталій Невгад, виконувач обов’язків начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

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