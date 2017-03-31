(Друкуємо мовою оригіналу)

Первого апреля на Донбассе должны прекратиться все боевые действия. О готовности перейти к «режиму тишины» заявили как украинские военные, так и поддерживаемые Россией боевики. Тем временем многие жители прифронтовой зоны не верят в перемирие, так как такие договоренности достигались уже много раз, но всегда практически сразу же нарушались. В полное прекращение боевых действий не верят и военные эксперты, однако считают, что польза от таких договоренностей все же есть.

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Прекратить боевые действия вдоль всей линии соприкосновения стороны конфликта договорились на последнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Как заявил специальный представитель миссии ОБСЕ Мартин Сайдик, такое решение приветствовали все участники встречи.

Решение вступит в силу в субботу 1 апреля этого года в 00:00 часов

«Трехсторонняя контактная группа и представители ОРДО и ОРЛО приветствуют решимость всех участников Минского процесса обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня в связи с предстоящими пасхальными праздниками. Решение вступит в силу в субботу 1 апреля этого года в 00:00 часов», – заявил Мартин Сайдик.

О готовности прекратить боевые действия с 1 апреля заявили в группировках «ЛНР» и «ДНР». В Донецке об этом рассказал «председатель» «народного совета» Денис Пушилин. А в Луганске – «представитель» «народной милиции» Андрей Марочко. По его словам, сепаратисты придерживаются Минских соглашений и хотят мира. Правда, он не уверен, что режим прекращения огня будет выполняться.

У нас трудно выходят такие режимы прекращения огня

«Исходя из прошлых режимов прекращения огня, у нас трудно выходят такие режимы прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины. Может, в этот раз и получится», – заявил Андрей Марочко.

Украинские военные также заявляют, что готовы к прекращению огня. Генеральный штаб и Министерство обороны получили соответствующие поручение от президента Петра Порошенко. По словам спикера Минобороны по вопросам АТО Александра Мотузяника, теперь военные ждут таких же шагов от противника.

Мы готовы, поэтому ждем шагов с той стороны

«Мы готовы и к отводу, и к одностороннему прекращению огня, которое сегодня и так выполняется. Мы готовы, поэтому ждем шагов с той стороны», – рассказал Александр Мотузяник.

Правда, при этом министр обороны Степан Полторак заявил, что армия может «ответить адекватно», если будет угроза для военнослужащих или в случае наступательных действий противника.

Не верит в очередное перемирие жительница Станицы Луганской Светлана Светикова. По ее словам, предыдущие договоренности никогда не выполнялись, скорее всего, так случится и в этот раз. Если бы действительно было желание закончить боевые действия, говорит женщина, то обстрелы прекратились бы и без договоренностей. Но этого не происходит.

У меня такое впечатление, что у них там нескончаемое количество снарядов

«Никто и не собирается придерживаться этого. Каждый день – взрывы…Сколько можно уже? За прошлую ночь 4 раза открывали огонь по Станице Луганской. У меня такое впечатление, что у них там нескончаемое количество снарядов», – рассказала Светлана Светикова.

Если условное перемирие продлится хотя бы неделю, то это сохранит два десятка жизней – Юрий Костюченко

В полноценное перемирие не верит и военный эксперт Юрий Костюченко. По его словам, о прекращении огня стороны договаривались не единожды, но каждый раз «режим тишины» соблюдался недолго. Однако, по мнению эксперта, от таких договоренностей есть польза. В эти периоды заметно снижается интенсивность обстрелов.

Каждый день боевых действий уносит до 3 военнослужащих. И каждые два дня по одному мирному жителю

«Статистика говорит нам о том, что каждый день боевых действий уносит до 3 военнослужащих. И каждые два дня по одному мирному жителю. То есть, если условное перемирие продлится хотя бы неделю, то это два десятка сохраненных жизней», – рассказал Юрий Костюченко.

Тем временем, последние сутки перед предполагаемым перемирием прошли очень напряженно. Обстрелы фиксировались на всех направлениях. Использовались, в том числе, и запрещенные виды вооружений. Погибли 2 украинских военнослужащих, еще 13 получили ранения. В группировке «ДНР» заявили о двоих погибших и троих раненых.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)