«Партійні каси»: суд конфісковує у партії «Укроп» 470 тисяч гривень

У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили про перші результати перевірок фінансування політичних партій. Печерський суд вирішив конфіскувати в об’єднання «Укроп» близько 470 тисяч гривень внесків, які зараховували через «партійну касу». «Укроп» уже подав апеляцію на це рішення. Зараз НАЗК перевіряє також «скарбницю» партії ВО «Батьківщина» – партія вказувала у звітах фінансування осіб, які не здійснювали жодних внесків.

В останньому кварталі 2016 року партія «Українське об’єднання патріотів – Укроп» отримала майже 470 тисяч гривень готівкою як внески від 16 фізичних осіб. Саме представники об’єднання внесли ці гроші на рахунок партії, хоча мали отримати всю суму від донорів через банківську касу. Це пряме порушення закону, адже таким чином неможливо визначити, хто саме і яку суму виділив політичній силі, говорить голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак.

Саме після протоколу про адміністративне порушення від цього відомства Печерський суд Києва вирішив конфіскувати внески у повному обсязі і накласти на «Укроп» штраф у розмірі 1700 гривень.

«Для чого законодавець ввів обмеження щодо фінансування діяльності політичних партій? Фактор грошей у діяльності партії може бути таким, що партія буде обслуговувати інтереси не тих громадян, які їх обирають, голосують, роблять внески. А тих людей, назвемо їх олігархами, які будуть лобіювати інтереси партії на своєму рівні, фінансувати, а партія лобіюватиме їхні інтереси уже в парламенті», – сказала Корчак на брифінгу в п’ятницю.

Корчак уточнила, що зараз законодавством передбачено два джерела фінансування партій: із державного бюджету (для партій, що пройшли до парламенту) та за рахунок внесків. І хоч «Укроп» отримує гроші лише від донорів, все ж має прозоро звітувати, додала вона. За 2016 рік «Укроп» задекларував 11,5 мільйонів гривень доходів.

Саме НАЗК порушувало права політичних партій – Купрій

У відповідь на таке рішення суду «Укроп» подав апеляцію. Юристи партії зазначають, що висновки внутрішнього і зовнішнього аудиту підтвердили законність способу приймання внесків.

Наприкінці 2016 року НАЗК ще не розробило відповідні форми, що дозволяли би передавати офіційні внески через банківські установи. Тож в «Укропі» були змушені збирати ті 470 тисяч гривень через партійну касу, і потім уже вносити їх на партійні рахунки, говорить один із лідерів «Укропу», позафракційний депутат Віталій Купрій.

«Виникає перше запитання, що саме НАЗК винне, що порушувались права політичних партій. І згідно з Кримінальним кодексом, до речі, передбачено за це відповідальність. Адже своєю безвідповідальністю вони створили умови для того, щоби потім використовувати вибіркове правосуддя і притягувати до відповідальності тих, хто критикує владу», – сказав Купрій в коментарі Радіо Свобода.

Водночас НАЗК не береться перевіряти фінансування, яке виділяється парламентським партіям із бюджету, додає Купрій. Ці та інші аспекти сигналізують, що «Укроп» має непогані шанси виграти апеляцію, каже він.

Ймовірно, це через те, що «двоє олігархів перестали дружити» – Давидюк

У рішення суду конфіскувати внески партії «Укроп» є «дві сторони медалі», говорить директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк.

З одного боку, українські політичні партії звикли завищувати свої витрати та фінансуватись непрозоро за рахунок олігархічного капіталу. І серйозних спроб «розчистити» цю галузь раніше не було, говорить він. Окрім того, в українських партій не сформувалась культура визнавати свої помилки. Щойно комусь вказують на регламентні чи законодавчі огріхи – об’єднання заявляє, що на нього тиснуть як на опозицію, каже Давидюк.

З іншого боку, активність НАЗК щодо «Укропу» можна розцінювати і як елемент протистояння президента Петра Порошенка з олігархом, співзасновником цієї партії Ігорем Коломойським.

Після націоналізації «Приватбанку» Коломойський підтримав блокаду окупованого Донбасу та нічні засідання обласних рад щодо неї, говорить політолог. Після цього президент «зібрав сили» і організував Раду регіонального розвитку, де зібрались міністри, голови облдержадміністрацій, мери – продемонстрував вертикаль влади.

Ще одним ходом Банкової можна вважати рішення суду списати на користь держави 94,5% акцій ВАТ «Авіаційної компанії «Дніпроавіа». Авіакомпанією через ТОВ «Галтера» володіє фінансово-промислова група «Приват», співвласником якої є бізнесмен Ігор Коломойський.

Рішення суду про конфіскацію грошей партії «Укроп» теж може виявитись наслідком того, що «двоє олігархів перестали дружити», припускає Микола Давидюк.

«Скажімо так, певним чином «деолігархизація» по-українськи», – говорить Давидюк у коментарі Радіо Свобода.

НАЗК перевіряє фінансування ВО «Батьківщина»

Та у фокусі уваги НАЗК не лише «Укроп», а й ВО «Батькіщина», щодо якої проводять позапланову перевірку. Ця партія вказувала у звітах фінансування осіб, які не здійснювали жодних внесків, заявив заступник керівника департаменту з питань запобігання політичної корупції Олег Ситник.

«Була виїзна перевірка, наразі вона ще триває, закінчується складання акту. Деталі поки не можемо розкривати. Але факт встановлено. У нас є докази, що певні особи не робили внесків на користь політичної партії, а політична партія звідкись мала їхні персональні дані і зазначала їх у звіті», – сказав Ситник на брифінгу в НАЗК у п’ятницю.

Мова йде про 10 фізичних осіб, яким приписали внески по 5-8 тисяч гривень, зазначили у відомстві.

Першими про те, що до фінансування ВО «Батьківщини» є запитання, заговорили у русі «Чесно». І саме на основі їхнього дослідження НАЗК і почало перевірку.

Активісти «Чесно» дослідили, що «Батьківщина», серед усіх політичних сил, отримала рекордну «підтримку» – 7,5 мільйонів гривень. Майже всі її «спонсори», якщо вірити партії, живуть на Київщині, гроші перераховували часто в один день та однаковими сумами. Та, опитавши людей зі звітів, виявилось, що багато хто з них грошей не перераховував, каже «Чесно».

Наприклад, Лідія Федорівна з-під Василькова, даючи пояснення НАЗК, сказала, що чотири тисячі, які вона нібито перерахувала «Батьківщині» у четвертому кварталі, – це «дуже велика» сума для неї.

«Тобто, якщо в Україні популярна операція відмивати гроші, то вони, навпаки, заливали гроші у партійну касу, імітуючи широку суспільну підтримку», – коментує політолог Микола Давидюк.

ВО «Батьківщина» не робило офіційних заяв щодо цього дослідження руху «Чесно», яке з’явилось у мережі ще 23 березня. Проте представники партії у різних медіа коментували його.

Зокрема, депутат Сергій Соболєв «Українській правді» говорив, що нічого дивного у тому, що незаможні люди готові переказувати гроші, немає, і розповів приклад, коли інвалід-пенсіонер пропонував «Батьківщині» 20 тисяч.

Його колега Іван Крулько телеканала «112 Україна» говорив, що партії «немає чого приховувати», і що «реальні люди жертвують їй невеликі суми».

Із бюджету за 2016 рік ВО «Батьківщина» отримала 14 мільйонів гривень фінансування.

18 січня у НАЗК заявляли, що виявили порушення фінансування 12 партій.