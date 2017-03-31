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3,9 миллиона долларов собирается предоставить Украине правительство Японии. Эти деньги должны пойти на восстановление восточных регионов. Сегодня посол Японии Шигеки Суми и министр регионального развития Украины Геннадий Зубко провели пресс-конференцию, на которой рассказали о программах, которые финансирует правительство Японии, и о том, на что будут направлены выделенные средства. Также на пресс-конференции присутствовали представители ООН и Красного Креста в Украине.

Эти выделенные 3,9 миллиона долларов Япония планирует предоставить уже в апреле 2017 года. Они пойдут на поддержку и на развитие Донбасса. В 2015-2016 годах Япония уже выделила на восстановление восточных регионов около 30 миллионов долларов. Японский посол Шигеки Суми в интервью «Донбасс.Реалии» рассказал, как лично регулярно посещает восточные регионы. За два года проекты, финансируемые из японского бюджета, помогли восстановить немало жилья и социальных объектов, говорит он.

В прошлом году мы отремонтировали несколько тысяч разрушенных домов, почтовых отделений, мостов, библиотек, школ

«В прошлом году мы отремонтировали несколько тысяч разрушенных домов, почтовых отделений, мостов, библиотек, школ. Туда вкладываются деньги. Вы можете ознакомиться с этим списком. Мы не раздаем по 5 долларов каждому жителю пострадавшего Донбасса. Мы делаем большие проекты», – рассказал Шигеки Суми.

Следует отметить, что кроме японских программ, направленных на восстановление Донбасса, есть немало и других финансовых источников. Например, в бюджете Украины на 2017 год 30 миллиардов гривен предусмотрено на обновление инфраструктуры Донбасса. Также существует программа Европейского инвестбанка по восстановлению Донбасса на 200 миллионов евро. Также разрабатывается совместная с немецким банком программа по возобновлению инфраструктуры и жилищного строительства.

Правительство Японии же реализовывать проекты на выделенную сумму доверяет представительствам ООН и Красного Креста в Украине. Систему реализации средств описал министр регионального развития Геннадий Зубко, присутствовавший на пресс-конференции.

Работаем по плану: но кому помогать – это решают представительства ООН или Красный Крест

«Работаем по плану: но кому помогать, сколько, как и в каком объеме, и какому городу – это решают представительства ООН или Красный Крест. Наше сотрудничество в том, что правительство Японии определяет концептуальную помощь, Министерство регионального развития ее поддерживает. К тому же, очень важна не только финансовая, но и техническая, технологическая помощь Японии», – говорит Зубко.

Мы всегда стараемся найти партнеров на местах, в местных громадах. Так мы можем лучше изучить потребности людей и помочь им именно там, где они нуждаются в этой помощи

Гуманитарный координатор ООН в Украине Нил Уокер в интервью «Донбасс.Реалии» рассказал, что деньги они стараются тратить максимально целенаправленно. Информацию о том, что в первую очередь необходимо людям в пострадавших регионах, они собирают на местах в прямом общении с пострадавшими. В результате за прошлый год отремонтировано около 8 тысяч домов, и почти тысяча учеников снова вернулись в школы.

«Мы всегда стараемся найти партнеров на местах, в местных громадах. Так мы можем лучше изучить потребности людей и помочь им именно там, где они нуждаются в этой помощи. Это движение в двух направлениях. Вы можете посмотреть, что запланировано местными областными бюджетами, и таким образом отследить, что сделано нашей организацией», – рассказал Нил Уокер.

Японский посол Шигеки Суми рассказал, что сам 2 дня назад ездил на Донбасс и отслеживал, как строились библиотека и культурно-спортивный комплекс в одном из поселков. Он высказал позицию японского правительства о том, что для Японии все украинцы – как на подконтрольной, так и на неподконтрольной части Донбасса – равны и имеют право на помощь и защиту.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)