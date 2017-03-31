Львів ходить по сміттєвому колу

Львів – За останні десять днів Львів вдалося очистити від великих завалів сміття, яке назбиралось упродовж майже місяця. Львівська міськрада інформує, що ще понад 150 контейнерів у місті, а це 12% від загальної кількості, переповнені. Цю цифру заперечують в обласній адміністрації і заявляють, що допомогли містові у вивезенні відходів.

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Найскладніша ситуація із вивезенням побутових відходів нині у Шевченківському і Сихівському районах, повідомляють чиновники міськради Львова. Лежить сміття поза деякими контейнерами і в центральній частині. Адже щодня місто виробляє 500-600 тонн сміття, тому кілька днів зупинки у вивезенні відходів – і ситуація знову буде критичною.

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка повідомив, що із 30 березня обласна влада не координує вивезення сміття із Львова. Бо це є пряма відповідальність міськради та Андрія Садового, міського голови Львова. Десять днів тому на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій було вирішено вдруге допомогти Львівській міськраді вивезти накопичене майже за місяць сміття. А це означало, що полігони області зобов’язали прийняти по 300-600 тонн львівського сміття.

Ми допомогли вивезти те сміття, яке було накопичене на майданчиках. А тепер Львів має сам починати вивозити сміття

«Ми щодня в ОДА проводили координаційні наради щодо організації вивезення сміття з міста. Місто подає неправдиву інформацію, що відходи є на понад 140 майданчиках, ми допомогли вивезти те сміття, яке було накопичене на майданчиках. А тепер Львів має сам починати вивозити сміття. На сьогодні частина полігонів приймає відходи з міста, але це має бути предметом домовленостей між Львовом і власниками полігонів», – заявив Олег Синютка, голова Львівської облдержадміністрації.

У Львівській міськраді наголошують, що перевізники не мають довготривалих угод із полігонами на вивезення сміття. За словами міського голови Львова Андрія Садового, для міста важливо передусім знайти полігони, куди б можна було везти сміття, і він прогнозує, що є загроза критичної ситуації, що знову містові блокуватимуть вивезення сміття.

Громади вимагають не дозволяють приймати львівське сміття

Тим часом міські голови Борислава і Червонограда стверджують, що жодного політичного тиску від центральної влади не зазнають і лише відчувають невдоволення місцевих громад, які не дозволяють приймати львівське сміття. Жителі кількох міст і сіл в області не пропускають машини з львівським сміттям на місцеві полігони, які у них і так переповнені. Люди бояться, що у їхній місцевості теж може бути екологічна катастрофа, як і на львівському сміттєзвалищі, коли там наприкінці травня минулого року сталась пожежа. На Грибовицькому полігоні загинули троє рятувальників і працівник комунального підприємства, тіло якого досі не знайшли.

Міські голови чотирьох міст області – Борислава, Червонограда, Нового Роздолу і Миколаєва оприлюднили звернення, в якому мовиться, що не прийматимуть сміття зі Львова, допоки міські чиновники самоусуватимуться від вирішення проблеми зі сміттям, не розпочнуть діалог із громадами, не представлять реальний і чіткий план дій.

Ніхто не говорить із Львівської міськради про якісь терміни, доки приймати сміття, відсутній діалог із людьми. За рік ніхто не приїхав до людей

«Ніхто не говорить із Львівської міськради про якісь терміни, доки приймати сміття, відсутній діалог із людьми. Але громади не мають вже й довіри. За рік ніхто не приїхав до людей, щоб порозмовляти, сказати, як вирішуватимуть проблему, лише надсилають листи. Це – наш крик душі. Ми готові допомагати громаді Львова, але не готові шкодити своїм громадам», – каже міський голова Червонограда Андрій Залівський.

Червоноград має два полігони у місті. Щодня сортує 40-50 тонн власного сміття, але має можливість переробляти до 320 тонн відходів. Перевізники зі Львова за тонну сміття платять полігону близько 300 гривень. За словами міського голови Червонограда, місто прийняло понад 1300 тонн львівського сміття, ці гроші вкладають у впорядкування власних полігонів. До 25 квітня Червоноград не прийме жодної тонни відходів зі Львова, заявив мер шахтарського міста.

Тиждень перекривають дорогу до місцевого полігону жителі Борислава. Місцеві депутати днями ухвалили рішення про заборону приймати відходи не лише зі Львова, але й Трускавця. Обранці не бачать конкретних дій Львівської міськради.

Я переконував громаду в необхідності допомогти Львову, але доки це може тривати

«У мене вже закінчилися аргументи, чому ми маємо приймати львівське сміття. Ми вже двічі приймали сміття зі Львова – загалом це 2400 тонн. Згідно з рішенням обласної комісії з надзвичайних ситуацій, ми прийняли 300 тонн сміття зі Львова. Однак потім везли ще й ще, кожного разу кажучи, що це вже востаннє. Я переконував громаду в необхідності допомогти Львову, але доки це може тривати. Я в очах мешканців Борислава виглядаю як зрадник, котрий їх дурив кожного «останнього разу», – наголосив мер Борислава Ігор Яворський, представник партії «Самопоміч», лідером якої є львівський міський голова Андрій Садовий.

Міський голова Самбора Юрій Гамар розповів Радіо Свобода, що місто не підпише угоду з львівськими перевізниками на вивезення сміття, бо місцевий полігон перевантажений.

Наші депутати не хотіли брати на себе відповідальність, і я самостійно ухвалив рішення, щоб прийняти 400 тонн сміття, на мене потім тиснули політично

«Львівська міськрада і перевізники хочуть не разові пропозиції, а щоби була довготривала і системна робота. Як тут вирішувати? Самбір не підписав угоди з перевізниками, бо нема розуміння, чи надали Львову землю під полігон, чи ні. Скільки часу Львів возитиме сміття – ми цього не знаємо. Наші депутати, в тому числі від «Самопомочі», не хотіли брати на себе відповідальність, і я самостійно ухвалив рішення, щоб прийняти 400 тонн сміття, на мене потім тиснули політично», – каже мер Самбора.

Через два місяці виповниться рік від часу трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі і відколи воно зачинене. За цей час Львівська міськрада не вирішила проблему зі сміттям у місті: немає ділянки для сміттєзвалища і сміттєпереробного заводу, у міській раді назвали чергового інвестора для будівництва заводу, але наразі немає жодної конкретики.

Найбільше львів’ян хвилює те, що знову за кілька днів переповнені контейнери зі сміттям і зростання температури повітря.