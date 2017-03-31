В «Укроборонпромі» заперечують повідомлення у ЗМІ про нібито «втрату» ринку Таїланду для України

Російські та українські ЗМІ повідомили, що Україна втратила Таїланд, як основного покупця «БТР» на світовому ринку. Однак, у державному концерні «Укроборонпром» такі твердження заперечили і повідомили, що нині триває переговорний процес щодо закупівлі БТР-4Е Королівською армією Таїланду, відповідне рішення буде ухвалене протягом 2017-2018 років.

Так, сайт «Политнавигатор» вийшов із заголовком «Таїланд остаточно хоронить бронетанкові надії України». У самому матеріалі пишуть, що під час минулої оборонної виставки в Лангкаві (Малайзія) LIMA-2017 армія Таїланду підписала контракт із китайським зовнішньоторговельним об’єднанням Norinco на придбання 34 нових китайських бронетранспортерів ZBL09 із колісною формулою 8х8, оснащених вежами із 30-мм гарматами. Китайські «БТРи» – повні аналоги українських «БТР-3Е», що раніше поставлялися до Таїланду».

Також повідомили, що Таїланд вирішив закуповувати китайський танк VT4 замість українського «Оплоту». А українські «БТР-3Е1» виробництва Київського бронетанкового заводу поставлялися до Таїланду за контрактами 2007 і 2011 років. Однак, ці поставки з самого початку начебто супроводжували різні скандали.

«Врешті-решт, тайські збройні сили вирішили переорієнтувати основні закупівлі бронетехніки у китайських постачальників», – пише «Политнавигатор» із посиланням на сайт autoconsulting.com.ua що вийшов із заголовком «Таїланд відмовився від подальшої закупівлі українських «БТР» на користь китайських».

На сайті українського державного концерну «Укроборонпром» повідомили, що Україна не втратила ринок Таїланду. А також, що журналісти розповсюдили неперевірену інформацію з цього приводу.

«Військова техніка виробництва Державного концерну «Укроборонпром», а саме бронетранспортери БТР-4Е, успішно пройшла процес стандартизації і може буде закуплена Королівською Тайською армією. Разом з цим, Таїланд здійснив стандартизацію різних видів техніки з метою забезпечення нею різних підрозділів своєї армії. Нині триває переговорний процес щодо закупівлі БТР-4Е Королівською армією Таїланду, відповідне рішення буде прийнято протягом 2017-2018 роках», – йдеться у повідомленні.

Фахівці Концерну наголосили, що Таїланд є стратегічним партнером України та одним із основних іноземних експлуатантів української військової техніки. Також сказано, що за більш ніж десятирічну співпрацю Королівська Тайська армія закупила та успішно експлуатує понад 200 одиниць військової техніки українського виробництва, і за весь цей час Україна не отримала жодної рекламації щодо можливої несправності техніки.