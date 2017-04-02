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02 Квітень 2017, Київ 12:19
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«Нас врятує критичне мислення» – Ольга Решетилова (відео)

«Нас врятує критичне мислення» – Ольга Решетилова (відео)
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Ольга Решетилова, координатор Медійної ініціативи за права людини, волонтер і блогер, найгіршим з того, що відбувається, вважає поступове звикання суспільства «до смертей на фронті». Шанс не стати байдужим, здатність опиратися «зрадо-переможним» технологіям, на думку Решетилової, дає критичне мислення і розуміння того, що «кожен будує свою країну сам». Радіо Свобода у проекті #ТіХтоЗнає збирає думки активних людей з різних регіонів країни про позитивні зміни і негативні явища, що заважають Україні розвиватися.

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