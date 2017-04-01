Радіо Свобода Daily: матір Онищенка затримали в Іспанії й одразу відпустили?

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Матір Онищенка затримали в Іспанії і відпустили?

Матір депутата-втікача Олександра Онищенка Інесу Кадирову затримали 30 березня в Іспанії місцеві правоохоронці за орієнтуванням департаменту Інтерполу та Європолу України, розміщеним на запит НАБУ.

Журналісти програми «Схеми» зателефонували Олександру Онищенку. Факт затримання він підтвердив, але й додав, що після цього його матір відпустили. «НАБУ запросило нас на розмову в Іспанію поговорити. Хотіли зустрітись. А самі влаштували таку пастку прямо в аеропорту. Вона вже на свободі. Її затримали, привезли в іспанський суд, і суд її звільнив», – розповів Онищенко у телефонній розмові. На запитання, на чому базувався суд під час звільнення, він сказав: «На основі мого політичного переслідування».

Інесі Кадировій інкримінують створення злочинної організації, розтрату майна в особливо великих розмірах та фіктивне підприємництво.

​«Партійні каси»

У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили про перші результати перевірок фінансування політичних партій. Печерський суд вирішив конфіскувати в партії «Укроп» близько 470 тисяч гривень внесків, які зараховували через «партійну касу». «Укроп» уже подав апеляцію на це рішення. Зараз НАЗК перевіряє також «скарбницю» партії ВО «Батьківщина» – партія вказувала у звітах фінансування осіб, які не здійснювали жодних внесків.

Справа «Тедіс»

Понад тисяча правоохоронців в Одесі провела обшук у компанії «Тедіс Україна», яка є дистриб’ютором тютюнових виробів. Завітали вони з обшуком і в Антимонопольний комітет. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про «викриття схеми особливо великого ухиляння від сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, у тому числі – для фінансування тероризму». Луценко також додав, що дійсним власником компанії є російський олігарх Ігор Кесаєв. У самій же «Тедіс Україна» стверджують, що серед її прямих чи опосередкованих власників «немає ані російських компаній, ані громадян Росії».

Дорогі дороги

Щороку мільярди бюджетних гривень витрачаються на ремонт та підтримання доріг по всій Україні. Та чи завжди кошти платників податків витрачаються ефективно? Чому інколи на відремонтованих нещодавно дорогах з’являються тріщини чи ями? На прикладі столиці «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») дослідили, хто заробляє на ремонті доріг і наскільки якісно його проводить. Та чому деякі найбільші виконавці робіт стають фігурантами кримінальних проваджень.

Друга мама Клима

А завершити сьогоднішній огляд ми хочемо доброю історією про те як врятований під обстрілами у Краматорську Клим знайшов другу маму. Рідна мама хлопчика загинула два роки тому, накривши сина собою, а Клима у важкому стані відвезли до реанімації. Там хлопчика знайшла нова сім'я. Тепер він мріє стати спортсменом, але для цього необхідно перенести ще кілька дорогих операцій.

Творіть добро!

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