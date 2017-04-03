Порошенко робить історичну помилку (огляд преси)

Щоб загнати в стійло громадські організації, ручна парламентська більшість проголосувала за закон про декларації антикорупціонерів, наголошує в тижневику «Новое время» парламентарій Сергій Лещенко. Він стверджує, що СБУ, Генпрокуратура і Нацагентство з питань запобігання корупції перетворилися в «трійку» політичної вендети, а продажні суди виписують індульгенції різним одіозним діячам на кшталт Юрія Іванющенка. У країні йде повзучий реванш корупціонерів, а президент Петро Порошенко намагаючись придушити антикорупційні настрої, робить історичну помилку, переконує дописувач у статті «Декларація залежності».

«Український тиждень» у статті «Дива декларування» пише про помсту антикорупціонерам з боку президента і народних депутатів. Видання наголошує, що парламентарії фактично прирівняли активістів-антикорупціонерів до суб’єктів владних повноважень, тобто до осіб, які уповноважені на виконання функцій держави. І, відповідно, спокушаються цим зловживати.

«Дзеркало тижня» також погоджується, що внесення до закону необхідності е-декларування для представників громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю, – це емоційна помста депутатів і чиновників громадянському суспільству. Насправді все зроблено цинічно та розсудливо – коли в законі залишилися всі, хто корупціонерам неугодні. Сам же закон тижневик називає близьким до «диктаторських законів 16 січня» і російського закону про іноземних агентів. Петро Порошенко міг зупинити процес будь-якої миті – фракція його імені його позицію не проігнорувала б. Однак він цього не зробив, бо не схотів, переконує «Дзеркало тижня» у публікації «Полювання на мисливців».

«Український тиждень» у статті «Хімічна атака» розповідає, як російський демпінг може знищити хімічну галузь, що донедавна забезпечувала 8% українського ВВП.

Децентралізація влади повинна перебудувати всю систему управління державою: власні надходження громад за 3 роки зросли вдвічі, але стара система все ще дає про себе знати корупцією на місцях, саботажем Центральної виборчої комісії і відсутністю контролю над органами самоврядування. Докладніше з проблемами децентралізації знайомить тижневик «Фокус» у статті «Місія нездійсненна».

А в матеріалі «Справа лікарів, або Що змінить медична реформа» «Фокус» зазначає, що через три роки в Україні повинні з'явитися страхова медицина, електронний рейтинг лікарів і госпітальні округи. Тижневик розповідає, як буде створюватися нова система здоров'я, чому медикам в ній буде житися не так комфортно і яка конкретна роль відводиться державі у створеній моделі медичних послуг.