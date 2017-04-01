З Києва вирушила 22-а українська антарктична експедиція

З аеропорту «Бориспіль» вирушила 22-га антарктична експедиція на станцію «Академік Вернадський». 12 українських вчених-дослідників, серед яких геологи, геофізики, біологи, медики та інженери вирушили на експедицію до Антарктики, вони замінять попередню команду, яка провела там цілий рік.
Кожен учасник експедиції залишає в Україні сім’ю, дехто навіть маленьких дітей. На запитання Радіо Свобода: «Яких змін в Україні ви очікуєте після повернення?», більшість дослідників відповіли, що сподіваються на закінчення війни до їхнього повернення.
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Бюджет цьогорічної експедиції – 39,2 мільйона гривень. Головною проблемою функціонування українських антарктичних експедицій є відсутність наукового судна для забезпечення діяльності станції. Своє судно Україна втратила після анексії Криму.
У 1996 році Велика Британія продала Україні одну зі своїх антарктичних станцій «Фарадей» за символічний 1 фунт стерлінгів. Такий щедрий «дарунок» пояснюється просто – обслуговування зайвої дослідницької бази коштує чимало та й на те, щоб її закрити, також необхідно багато часу та коштів. Відтоді Україна стала однією з держав, які мають свою базу в Антарктиді. Станцію було перейменовано на честь академіка Вернадського.
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