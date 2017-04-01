Поблизу Докучаєвська запанувала тиша (фотогалерея)

З 1 квітня в районі бойових дій на Донбасі оголошений передсвятковий режим тиші. Про це 29 березня домовилися в Мінську, під час зустрічі Трьохсторонньої контактної групи. Солдати ЗСУ на позиціях поблизу Докучаєвська кажуть, що до півночі підтримувані Росією сепаратисти активно вели вогонь на Донецькому напрямку. В довге затишшя тут бійці не вірять, вважають що невдовзі сепаратисти розпочнуть провокувати. Зазвичай режим тиші вони використовують для того, щоб будувати оборонні інженерні споруди. В штабі військової операції Радіо Свобода повідомили, що з початку доби бойовики порушили режим тиші щонайменше 18 разів.