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01 Квітень 2017, Київ 19:42
Фотогалереї

Поблизу Докучаєвська запанувала тиша (фотогалерея)

З 1 квітня в районі бойових дій на Донбасі оголошений передсвятковий режим тиші. Про це 29 березня домовилися в Мінську, під час зустрічі Трьохсторонньої контактної групи. Солдати ЗСУ на позиціях поблизу Докучаєвська кажуть, що до півночі підтримувані Росією сепаратисти активно вели вогонь на Донецькому напрямку. В довге затишшя тут бійці не вірять, вважають що невдовзі сепаратисти розпочнуть провокувати. Зазвичай режим тиші вони використовують для того, щоб будувати оборонні інженерні споруди. В штабі військової операції Радіо Свобода повідомили, що з початку доби бойовики порушили режим тиші щонайменше 18 разів.
Солдат 30-ої окремої механізованої бригади йде у напрямку українських позицій. На горизонті &ndash; підтримувані Росією сепаратисти
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Солдат 30-ої окремої механізованої бригади йде у напрямку українських позицій. На горизонті – підтримувані Росією сепаратисти

По цій дорозі доводиться бігти, оскільки противник тримає ділянку на прицілі. Останнім часом, кажуть військові, активізувався снайпер бойовиків
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По цій дорозі доводиться бігти, оскільки противник тримає ділянку на прицілі. Останнім часом, кажуть військові, активізувався снайпер бойовиків

Це те, що ледь не щодня прилітає на позиції до українських солдатів. Серед них &ndash; хвостовик міни, яку забороняють використовувати мінські домовленості
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Це те, що ледь не щодня прилітає на позиції до українських солдатів. Серед них – хвостовик міни, яку забороняють використовувати мінські домовленості

Згідно з останніми домовленостями Трьохсторонньої контактної групи, на лінії фронту має запанувати тиша з 1 квітня
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Згідно з останніми домовленостями Трьохсторонньої контактної групи, на лінії фронту має запанувати тиша з 1 квітня

Солдати кажуть, що вогонь по позиціях бойовики справді припинили, але відкрито будують інженерні споруди і намагаються просунутися ближче
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Солдати кажуть, що вогонь по позиціях бойовики справді припинили, але відкрито будують інженерні споруди і намагаються просунутися ближче

На бойовому чергуванні хлопці кажуть, що не вірять у те, що цей режим тиші, як і попередні, протримається довго
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На бойовому чергуванні хлопці кажуть, що не вірять у те, що цей режим тиші, як і попередні, протримається довго

Український солдат спостерігає, що відбувається по той бік лінії фронту
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Український солдат спостерігає, що відбувається по той бік лінії фронту

Позивний &laquo;Племяш&raquo; каже, що кожен раз невдовзі після оголошення режиму тиші прилітають снаряди з важкого озброєння&nbsp;
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Позивний «Племяш» каже, що кожен раз невдовзі після оголошення режиму тиші прилітають снаряди з важкого озброєння 

&laquo;Шумахер&raquo; на бойовому чергуванні
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«Шумахер» на бойовому чергуванні

Кіт &laquo;Шива&raquo; і 20-тирічний солдат &laquo;Ден&raquo;. Хлопець пішов спочатку на строкову службу. Каже, сподобалося, і перевівся уже на контракт в 30-ту ОМБр. Після тримісячних навчань вирушив до зони бойових дій
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Кіт «Шива» і 20-тирічний солдат «Ден». Хлопець пішов спочатку на строкову службу. Каже, сподобалося, і перевівся уже на контракт в 30-ту ОМБр. Після тримісячних навчань вирушив до зони бойових дій

У вільний від несення служби час, у бліндажах, солдати дивляться україномовне кіно про Другу світову війну, бо мають супутникове телебачення. Купили за власний кошт і возять його із собою ще з 2014 року. У загальнодоступному ефірі на лінії фронту &ndash; переважно російські та сепаратистські телеканали
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У вільний від несення служби час, у бліндажах, солдати дивляться україномовне кіно про Другу світову війну, бо мають супутникове телебачення. Купили за власний кошт і возять його із собою ще з 2014 року. У загальнодоступному ефірі на лінії фронту – переважно російські та сепаратистські телеканали

Дорогою додому
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Дорогою додому

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