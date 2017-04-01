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01 Квітень 2017, Київ 22:46
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«Як тільки настає режим тиші, через 20 хвилин прилітає «120-ка» – військовий ЗСУ (відео)

«Як тільки настає режим тиші, через 20 хвилин прилітає «120-ка» – військовий ЗСУ (відео)
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З 1 квітня в районі бойових дій на Донбасі оголошений передсвятковий режим тиші. Про це домовилися у Мінську 29 березня, під час зустрічі Трьохсторонньої контактної групи. Військові ЗСУ на позиціях поблизу Докучаєвська кажуть, що до опівночі підтримувані Росією сепаратисти активно вели вогонь на Донецькому напрямку. В довге затишшя тут бійці не вірять, вважають що невдовзі сепаратисти розпочнуть провокувати. Зазвичай режим тиші вони використовують для того, щоб будувати оборонні інженерні споруди. У штабі воєнної операції Радіо Свобода повідомили, що з початку доби бойовики порушили режим тиші щонайменше 18 разів.

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