З 1 квітня в районі бойових дій на Донбасі оголошений передсвятковий режим тиші. Про це домовилися у Мінську 29 березня, під час зустрічі Трьохсторонньої контактної групи. Військові ЗСУ на позиціях поблизу Докучаєвська кажуть, що до опівночі підтримувані Росією сепаратисти активно вели вогонь на Донецькому напрямку. В довге затишшя тут бійці не вірять, вважають що невдовзі сепаратисти розпочнуть провокувати. Зазвичай режим тиші вони використовують для того, щоб будувати оборонні інженерні споруди. У штабі воєнної операції Радіо Свобода повідомили, що з початку доби бойовики порушили режим тиші щонайменше 18 разів.