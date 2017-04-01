1 квітня у Голосіївському природному парку, що в столичній Пущі-Водиці, відомі українці разом із мешканцями і гостями міста висадили понад тисячу дерев. Дуби, клени, каштани і сосни допомагали саджати дорослим школярі та вихованці дитячого табору «Артек». Загалом в акції взяли участь близько 300 людей, серед них громадський та політичний діяч Лариса Мудрак, фронтмен гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин, ведуча телеканалу ICTV Оксана Гутцайт та інші. Радіо Свобода також долучилося до масового озеленення Пущі-Водиці. (Відео: Катерина Талікова та Оксана Савоскіна)