«І все-таки вона обертається!» – вигукнув сміливий винахідник.



І все-таки, 14-й рік поспіль, «Французька весна» розпочинається великим вуличним дійством. Цього разу це повітряно-акробатична вистава «Галілео» від компанії Deus ex machina. З приходом сутінок у небі починає хитатися велика сфера, її рух розпочинають повітряні акробати, що виконують неймовірні трюки, нехтуючи законами ваги та тяжіння. У русі сфера піднімається все вище до зірок.



Чується голос, це Галілео – італійський астроном XVII століття. Він розповідає історію свого відкриття – теорії геліоцентризму, згідно якої сонце є центром системи планет, що обертаються навколо нього, і Земля також. Отже, за задумом режисера сфера – це небо, а акробати – зірки. Видовищно, захопливо, неймовірно ніжно та гарно.



Фестиваль «Французька весна» в Україні триватиме весь квітень. Заходи відбудуться не тільки в Києві, а й у Дніпрі, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Львові, Рівному, Івано-Франківську та Бердичеві.