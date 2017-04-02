У Вірменії обирають новий склад парламенту

У Вірменії 2 квітня проходять вибори до найвищого законодавчого органу країни – Національних зборів. У парламентських виборах беруть участь 9 політичних сил – правляча Республіканська партія Вірменії, блок «Царукян», блок «Оганян-Раффі-Осканян», блок «Конгрес-НПА», партія «Вірменське відродження», партія АРФ «Дашнакцутюн», блок «Елк» («Вихід»), партія «Вільні демократи» і Комуністична партія Вірменії.

Опитування громадської думки показують, що головними конкурентами на цих виборах є Республіканська партія Вірменії, очолювана президентом країни Сержем Саргасяном, і правоцентристський блок «Царукян», очолюваний бізнесменом Гагіком Царукяном.

У наступному році Вірменія, відповідно до конституційних змін, ухвалених у 2015 році, планує перейти до парламентської форми правління, після чого президент обиратиметься парламентом, а більше влади одержить Кабінет міністрів Вірменії. Ці зміни набудуть чинності після завершення другого і останнього терміну президентства Сержа Саргасяна, у 2018 році.