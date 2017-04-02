Кілер Вороненкова незадовго до вбивства був в окупованому Донецьку – Луценко

Кілер екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова Павло Паршов незадовго до вбивства побував в окупованому Донецьку – про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

«Шостого березня вбивця перебував на тимчасово окупованій території, в місті Донецьку. Це дало президенту і мені підстави підозрювати, що за цим стоїть Росія. Нацгвардійцям, в тому числі, колишнім, заборонено перебувати в цьому районі. Ми обшукали квартиру, де вбивця зупинився з двома іншими людьми», – зазначив Луценко.

«Я не кажу, що кілер був російським агентом. Але він міг бути ним протягом кількох років служби у Національній гвардії. Коли ми заарештуємо спільників, знатимемо більше», – додав він.

Раніше Юрій Луценко заявляв про серйозний прогрес слідства у справі Вороненкова.

Дениса Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. За даними поліції, у результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

Президент Петро Порошенко назвав убивство Вороненкова «актом державного тероризму з боку Росії».

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.