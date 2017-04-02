Листи братів Шептицьких. «Вони вміли поєднати непоєднуване»

У Львові, у соборі Святого Юра, презентували книжку листів отця Української греко-католицької церкви Климентія Шептицького до рідного брата Станіслава Шептицького, який був генералом війська Польського до 1926 року. Климентій і Станіслав – рідні брати митрополита УГКЦ Андрея Шептицького.

У книжці опубліковано листи Блаженного Климентія Шептицького, які він писав до брата Станіслава, від 1881 року, коли мав 12 років, і до 1945-го, коли радянська влада змусила його покинути Святоюрський собор і виїхати в Унівський монастир. А 5 червня 1947 року він був заарештований НКВС і 28 лютого 1948 року, у 79-річному віці, був засуджений на 8 років тюремного ув’язнення.

«Ці листи показують нам велику культуру цих людей, їхні благородні і побожні душі. Климентій Шептицький був високоосвіченою людиною, у якої є чому вчитись і з кого брати приклад. Листи – це унікальні річ, вони дадуть нам змогу краще пізнати таку величну особу блаженного Климентія Шептицького», – наголосив під час презентації митрополит Львівський Ігор Возьняк.

Невпорядкований архів братів Шептицьких – Андрея і Климентія – зберігався у монастирі «Студіон», поблизу Рима. Листи отця Климентія були написані польською мовою, їх переклали українською.

Один монах, інший – військовий, але вони вміли поєднати непоєднуване

«З цих листів ми дізнаємось дуже багато цікавої інформації про братів Шептицьких, їхню родину, чому Казимир покинув світське життя і обрав монаший шлях, став отцем Климентієм. Кореспонденція висвітлює душу людину, там присутня приватність. Два брати, Климентій і Станіслав, мали різне служіння у житті, один монах, інший – військовий, але вони вміли поєднати непоєднуване», – зауважив упорядник книжки, отець УГКЦ Юстин Бойко.

У книзі розміщені досі не опубліковані світлини родини Шептицьких, на багатьох – усі п’ятеро братів Шептицьких, що свідчить про те, що вони постійно спілкувались, підтримували гарні і теплі відносини.

Було б добре, якби два народи – український і польський – спільно вшанували пам’ять про Станіслава Шептицького

«Ці листи ми плануємо видати польською мовою, бо цією мовою писав блаженний Климентій. Цього року виповнюється 150 років від дня народження Станіслава Шептицького, який обрав військову кар’єру, був генералом польської армії, але у Польщі про нього не згадують. Було б добре, якби два народи – український і польський – спільно вшанували пам’ять про Станіслава Шептицького», – зазначив під час презентації упорядник книжки, дослідник Іван Матковський.

У роки німецької окупації отець Климентій разом із братом – митрополитом Андреєм – переховував євреїв. Завдяки братам Шептицьким від нацистів було врятовано понад 200 євреїв. Отець Климентій Шептицький закінчив життя як мученик 1 травня 1951 року у Володимирській в’язниці у Росії. 21 червня 2001 року Папа Іван Павло ІІ проголосив його Блаженним католицької церкви.