Радіо Свобода Daily: перед вбивством Вороненкова Паршов їздив у Донецьк

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Вбивця Вороненкова був в окупованому Донецьку

Убивця екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова Павло Паршов незадовго до вбивства побував в окупованому Донецьку – про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю німецькому виданню Bild. «Шостого березня вбивця перебував на тимчасово окупованій території, в місті Донецьку. Це дало президенту і мені підстави підозрювати, що за цим стоїть Росія… Я не кажу, що кілер був російським агентом. Але він міг бути ним протягом кількох років служби у Національній гвардії. Коли ми заарештуємо спільників, знатимемо більше», – сказав генпрокурор.

«Великоднє» перемир’я

Узгоджене сторонами конфлікту на Донбасі з півночі 1 квітня припинення вогню спрацювало не повністю, кажуть у штабі української воєнної операції. «Власне, нічого іншого і чекати не доводилося. Росія не зацікавлена в перемир’я на Донбасі, – коментує цю інформацію у своїй публікації політичний оглядач Віталій Портников. «Тоді що ж робити? Домагатися ослаблення Росії. Коли в Москві будуть зайняті внутрішніми проблемами, про експансію доведеться забути», – вважає він.

«Прогулянки опозиції» в Росії

А в Росії у Москві та Санкт-Петербурзі тим часом затримали учасників «прогулянок опозиції», поліцейські застосовували до активістів силу. За проведення одиночного пікету силовики затримали і відомого опозиційного активіста Ільдара Дадіна. Російські опозиційні рухи заявили про свою непричетність до цієї акції. А колишній глава ЮКОСа і засновник руху «Відкрита Росія» Михайло Ходорковський назвав акцію на Манежній площі «провокацією» з боку влади.

(Не)шокуючі цифри (без)коштовної медицини

Близько 50% хворих українців не звертаються до лікаря, а шукають порад в інтернеті. Також кожен другий пацієнт в Україні відмовляється від лікування або відкладає його через нестачу коштів – йдеться в дослідженні, яке провели в благодійному фонді «Пацієнти України». В Міністерстві охорони здоров’я запропонували план, за яким ситуація начебто має змінитися. Чи отримає він схвалення у парламенті? Про це читайте тут.

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Ні абортам в Україні?

Заборонити жінці вирішувати, що робити із власною вагітністю, заради «права чоловіка на батьківство» та покращення демографічної ситуації пропонують у Верховній Раді. Цього тижня вкотре зареєстрували законопроект щодо заборони абортів, які зараз в Україні дозволені за рішенням жінки до 12-го тижня її вагітності. Громадські активісти вважають цю ініціативу способом відвернути увагу від нагальних проблем і ставлять інше запитання: що Україна робитиме з дітьми, які з’являться після такого «покращення». Детальніше у матеріалі проекту «Право на дію».

На завершення чотири яскраві події вихідних.

Гуморина та вшанування пам’яті загиблих

Після кількарічної перерви в Одесі проходить традиційна Гуморина. Старт для неї дала карнавальна хода. Головною вулицею міста – Дерибасівською – пройшла та проїхала різноманітна публіка: паяци та байкери, ходулісти та кіногерої, пірати та люди в рудих перуках. Водночас одеські активісти вирішили провести «Мовчазний мітинг пам’яті загиблих героїв», щоб пом’янути бійців, полеглих на Донбасі у війні з Росією.

На рік в антарктичну експедицію

З аеропорту «Бориспіль» вирушила 22-га антарктична експедиція на станцію «Академік Вернадський». 12 українських вчених-дослідників, серед яких геологи, геофізики, біологи, медики та інженери вирушили в експедицію до Антарктики, вони замінять попередню команду, яка провела там цілий рік. Кожен учасник експедиції залишає в Україні сім’ю, дехто навіть маленьких дітей. Радіо Свобода поцікавилося, яких змін в Україні очікують дослідники після повернення?

«Французька весна»

14-й рік поспіль, «Французька весна» розпочалася великим вуличним дійством у столиці. Цього разу це повітряно-акробатична вистава «Галілео». З приходом сутінок у небі захиталася велика сфера, її рух розпочали повітряні акробати, що виконували неймовірні трюки, нехтуючи законами ваги та тяжіння. Ось фотогалерея того, як це виглядало.

«Спортивні оскари»

У спортивному комплексі НСК «Олімпійський» відбулася XI Всеукраїнська урочиста церемонія нагородження «Герої спортивного року-2016». Національний «Спортивний Оскар» покликаний визначити та нагородити найкращих атлетів та їхніх тренерів. Спортсменами року стали Олег Верняєв та Ольга Харлан.

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